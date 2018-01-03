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    В полиции назвали причину автокатастрофы с 10 погибшими в ХМАО

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    • Фото: vk.com
    В полиции назвали причину автокатастрофы с 10 погибшими в ХМАО

    В полиции назвали причину автокатастрофы с 10 погибшими в ХМАО

    В полиции назвали причину автокатастрофы с 10 погибшими в ХМАО
  • Фото: vk.com

    • 10 человек погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе после лобового столкновения двух автомобилей.

    Страшное ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Советский произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по ХМАО: «Между автомобилями произошло лобовое столкновение — одна из машин выехала на полосу встречного движения. В Mazda было две семьи — жители Сургута, по второй машине данные уточняются. Сейчас трасса перекрыта, организовано реверсивное движение».

    смотретьАвтокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»
    Автокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»
    Трагедия случилась в Октябрьском районе ХМАО на 159-м километре трассы. В результате столкновения Mazda 6 и Renault Duster погибли шестеро взрослых и четверо детей — все, кто находился в двух легковушках. Погибшим детям было от нескольких месяцев до 12 лет.

    Местные жители говорят, что этот участок очень узкий и холмистый. В пресс-службе местного управления МЧС сообщили, что на момент столкновения дорога была в нормальном состоянии, ее вовремя обработали противогололедными реагентами.

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