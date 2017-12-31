Жители Братска, Иркутска и Улан-Удэ встретили Новый год

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  • Фото: РИА Новости, Александр Пирагис
Жители Братска, Иркутска и <nobr>Улан-Удэ</nobr> встретили Новый год

Жители Братска, Иркутска и Улан-Удэ встретили Новый год

Жители Братска, Иркутска и <nobr>Улан-Удэ</nobr> встретили Новый год
  • Фото: РИА Новости, Александр Пирагис

    • К празднованию Нового года присоединились Братск, Иркутск и Улан-Удэ.

    2018-й продолжает шествие по стране. К празднованию присоединились жители Бурятии и Иркутской области. В 19:00 по Москве Новый год наступил в Улан-Удэ, Братске и Иркутске.

    В столице, где до полуночи остается много времени, уже начались уличные гулянья на Тверской, которая сегодня стала пешеходной.

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