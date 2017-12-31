Жители Братска, Иркутска и Улан-Удэ встретили Новый год

К празднованию Нового года присоединились Братск, Иркутск и
Улан-Удэ.
2018-й продолжает шествие по стране. К празднованию присоединились жители Бурятии и Иркутской области. В 19:00 по Москве Новый год наступил в Улан-Удэ, Братске и Иркутске.
В столице, где до полуночи остается много времени, уже начались уличные гулянья на Тверской, которая сегодня стала пешеходной.
А телеканал НТВ впервые решил поздравить зрителей с учетом часовых поясов — смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00.
В столице, где до полуночи остается много времени, уже начались уличные гулянья на Тверской, которая сегодня стала пешеходной.
А телеканал НТВ впервые решил поздравить зрителей с учетом часовых поясов — смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00.
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