НТВ впервые поздравит зрителей с Новым Годом с учетом часовых поясов

31 декабря начиная с 05:00 утра телеканал НТВ будет вещать в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах.
|
249
Для зрителей Омской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской, Иркутской областей, а также Республики Бурятия, Удмуртской Республики и Калининграда праздничное шоу «Супер Новый год» начнется ровно в 22:00, новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина выйдет в эфир в 23:55. О наступлении 2018 года кремлевские куранты возвестят ровно в 00:00 по региональному времени.
Информационное вещание НТВ также будет осуществляться в рамках новогодней эфирной модели. 31 декабря на каждой орбите выпуски новостей НТВ будут выходить в 8:00, 10:00 и 16:00. Соответственно, информационная служба телеканала будет работать в прямом эфире в режиме нон-стоп, выходя в эфир фактически каждый час.
Чтобы осуществить эту модель вещания, НТВ обеспечит подачу сигнала на борта спутников «Газпром космические системы» «Ямал-401» и «Ямал-402». Прием сигнала и его распространение в эфирной среде и в сетях кабельного вещания будет обеспечивать ФГУП РТРС. Также 31 декабря и 1 января в пакетах оператора спутникового и цифрового телевидения «Триколор ТВ» будут доступны две дополнительные эфирные версии: «НТВ+1», распространяющаяся на Поволжье, и «НТВ+3», покрывающая Омскую область.
Информационное вещание НТВ также будет осуществляться в рамках новогодней эфирной модели. 31 декабря на каждой орбите выпуски новостей НТВ будут выходить в 8:00, 10:00 и 16:00. Соответственно, информационная служба телеканала будет работать в прямом эфире в режиме нон-стоп, выходя в эфир фактически каждый час.
Чтобы осуществить эту модель вещания, НТВ обеспечит подачу сигнала на борта спутников «Газпром космические системы» «Ямал-401» и «Ямал-402». Прием сигнала и его распространение в эфирной среде и в сетях кабельного вещания будет обеспечивать ФГУП РТРС. Также 31 декабря и 1 января в пакетах оператора спутникового и цифрового телевидения «Триколор ТВ» будут доступны две дополнительные эфирные версии: «НТВ+1», распространяющаяся на Поволжье, и «НТВ+3», покрывающая Омскую область.
Комментарии