В центре Москвы празднующие собрались на новогодние гулянья, несмотря на погоду

В столице до Нового года еще далеко. Чтобы это время пролетело как можно быстрее, для москвичей подготовили много всего интересного.

К вечеру погода в столице улучшилась, хотя утром шел дождь. На Тверской улице уже начались праздничные мероприятия. Ее открыли для гуляний около полудня, до этого она была закрыта, поскольку велись приготовления к празднованию.



На Тверской, несмотря на неблагоприятную погоду, собралось много празднующих, а также большое число артистов, некоторые из которых уже начали выступать. Улицу украсили новогодними украшениями. К сожалению, на Тверской можно увидеть лишь искусственный снег, потому что температура в столице выше нуля, передает корреспондент НТВ Алина Репина.



Праздничная программа обещает быть насыщенной. На Тверской готовятся выступать самые разные музыканты, среди которых, например, современная группа «Самое большое простое число». Закончатся мероприятия около трех часов ночи. Но волноваться о том, как добраться домой празднующим не придется, потому что метро в Новый год работает круглосуточно.

