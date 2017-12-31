Новый год наступил в Якутске, Благовещенске и Чите

Праздник продолжает шествие по России. Многие жители страны уже встретили 2018 год.
В 18:00 по Москве Новый год пришел в Читу, Благовещенск, Якутск, Тынду, Мирный и Тикси. Жители этих городов уже встретили 2018-й. В социальных сетях уже начали поздравлять жителей этих городов.
Праздник тем временем продолжает свое шествие по России. В Москве до полуночи еще остается много времени, но в центре столицы уже начались масштабные гулянья.
Телеканал НТВ впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов. Отмечайте праздник и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ.
Чита и особенно Верх-Усугли, с Новым Годом!!!!!🎄🥃🥃🥃— Попов 3А (@sZ3eR5rOV2CBIXy) 31 декабря 2017 г.
С Новым годом, Благовещенск и Якутия!— Mirille (@Vellimora) 31 декабря 2017 г.
Праздник тем временем продолжает свое шествие по России. В Москве до полуночи еще остается много времени, но в центре столицы уже начались масштабные гулянья.
Телеканал НТВ впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов. Отмечайте праздник и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ.
Комментарии