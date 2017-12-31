Новый год наступил в Якутске, Благовещенске и Чите

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  • Фото: якутск.рф
Новый год наступил в Якутске, Благовещенске и Чите

Новый год наступил в Якутске, Благовещенске и Чите

Новый год наступил в Якутске, Благовещенске и Чите
  • Фото: якутск.рф

    • Праздник продолжает шествие по России. Многие жители страны уже встретили 2018 год.

    В 18:00 по Москве Новый год пришел в Читу, Благовещенск, Якутск, Тынду, Мирный и Тикси. Жители этих городов уже встретили 2018-й. В социальных сетях уже начали поздравлять жителей этих городов.







    Праздник тем временем продолжает свое шествие по России. В Москве до полуночи еще остается много времени, но в центре столицы уже начались масштабные гулянья.

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