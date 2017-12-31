Задержанный беглец из саратовской колонии рассказал об убийстве жены

Сергей Дубовицкий, на днях сбежавший из колонии в Саратовской области, признал вину в убийстве супруги. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Екатерина Котлова.
Екатерина Котлова: «Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ „Убийство“. Вину он признал, и в ходе проверки его показаний на месте он подробно рассказал и показал, как совершал убийство жены».
Котлова добавила, что сейчас решается вопрос об аресте фигуранта, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, 29 декабря 43-летний Дубовицкий сбежал из колонии-поселения в Саратовской области и отправился в село Квасниковка Энгельсского района к супруге, которая незадолго до этого якобы сообщила ему о намерении расторгнуть с ним брак. Из-за этого Дубовицкий и решил ее убить.
Следователи установили, что фигурант дела нанес жене свыше 40 ножевых ранений, после чего скрылся, однако спустя сутки его задержали. По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой остались восемь детей, шестеро из которых являются совместными с Дубовицким.
Котлова добавила, что сейчас решается вопрос об аресте фигуранта, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, 29 декабря 43-летний Дубовицкий сбежал из колонии-поселения в Саратовской области и отправился в село Квасниковка Энгельсского района к супруге, которая незадолго до этого якобы сообщила ему о намерении расторгнуть с ним брак. Из-за этого Дубовицкий и решил ее убить.
Следователи установили, что фигурант дела нанес жене свыше 40 ножевых ранений, после чего скрылся, однако спустя сутки его задержали. По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой остались восемь детей, шестеро из которых являются совместными с Дубовицким.
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