Полиция задержала убийцу многодетной матери под Саратовом

В Саратовской области полиция задержала сбежавшего заключенного Сергея Дубовицкого, который подозревается в убийстве своей супруги. Об этом сообщил начальник
пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов.
Дмитрий Рассказов: «В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления оперативники задержали 43-летнего супруга погибшей».
По словам Рассказова, мужчина скрывался у своих родственников — в квартире одного из домов по улице Маршала в Энгельсе. При задержании он оказал сопротивление, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что убийство 38-летней жительницы села Квасниковка, входящего в состав города Энгельса, произошло в пятницу вечером. Тело женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено в ее доме. По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой остались восемь детей, шестеро из которых являются совместными с Дубовицким.
О побеге Сергея Дубовицкого из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района Саратовской области стало известно 29 декабря. Он отбывал пятилетний срок по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По словам Рассказова, мужчина скрывался у своих родственников — в квартире одного из домов по улице Маршала в Энгельсе. При задержании он оказал сопротивление, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что убийство 38-летней жительницы села Квасниковка, входящего в состав города Энгельса, произошло в пятницу вечером. Тело женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено в ее доме. По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой остались восемь детей, шестеро из которых являются совместными с Дубовицким.
О побеге Сергея Дубовицкого из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района Саратовской области стало известно 29 декабря. Он отбывал пятилетний срок по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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