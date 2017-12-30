СМИ: сбежавший заключенный убил многодетную мать в Саратовской области

В Саратовской области разыскивают сбежавшего из
колонии-поселения заключенного, который подозревается в убийстве местной жительницы.
Тело 38-летней женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельс.
По информации местных СМИ, убитая — бывшая подруга заключенного, сбежавшего из колонии. По разным данным, у женщины шесть или восемь детей. Сообщается также, что убита она была на глазах у ребенка.
В СУ СК РФ по Саратовской области РИА Новости подтвердили факт гибели женщины. Тело отправлено на судебно-медицинское исследование. На месте происшествия работают следователи.
В областном управлении ФСИН подтвердили, что разыскивают 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого, сбежавшего из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района Саратовской области.
УФСИН по Саратовской области: «Сотрудниками колонии 29 декабря при проведении проверки осужденных, занятых на производственном объекте, обнаружено отсутствие осужденного Сергея Дубовицкого, отбывающего наказание в колонии-поселении №20… По данному факту начальником УФСИН по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия».
Она уточнила, что Дубовицкий отбывал в колонии-поселении пятилетний срок по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В пресс-службе отметили, что осужденному на вид 42 года, рост 170 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо овальное, европейского типа, прямые темные короткие волосы, глаза карие, миндалевидные, темные дугообразные брови, губы средние, подбородок вертикальный.
УФСИН по Саратовской области: «Особые приметы: на левой кисти у него отсутствуют четыре пальца — указательный, средний, безымянный и мизинец, а на правой кисти отсутствует большой палец».
В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что Дубовицкий разыскивается управлением уголовного розыска главка «по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Энгельсского района».
По информации местных СМИ, убитая — бывшая подруга заключенного, сбежавшего из колонии. По разным данным, у женщины шесть или восемь детей. Сообщается также, что убита она была на глазах у ребенка.
В СУ СК РФ по Саратовской области РИА Новости подтвердили факт гибели женщины. Тело отправлено на судебно-медицинское исследование. На месте происшествия работают следователи.
В областном управлении ФСИН подтвердили, что разыскивают 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого, сбежавшего из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района Саратовской области.
УФСИН по Саратовской области: «Сотрудниками колонии 29 декабря при проведении проверки осужденных, занятых на производственном объекте, обнаружено отсутствие осужденного Сергея Дубовицкого, отбывающего наказание в колонии-поселении №20… По данному факту начальником УФСИН по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия».
Она уточнила, что Дубовицкий отбывал в колонии-поселении пятилетний срок по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В пресс-службе отметили, что осужденному на вид 42 года, рост 170 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо овальное, европейского типа, прямые темные короткие волосы, глаза карие, миндалевидные, темные дугообразные брови, губы средние, подбородок вертикальный.
УФСИН по Саратовской области: «Особые приметы: на левой кисти у него отсутствуют четыре пальца — указательный, средний, безымянный и мизинец, а на правой кисти отсутствует большой палец».
В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что Дубовицкий разыскивается управлением уголовного розыска главка «по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Энгельсского района».
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