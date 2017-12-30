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    Лавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив НТВ. Лавров, МИД РФ, НТВ, Путин, эксклюзив, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив НТВ

    Лавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив НТВ

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    Лавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив НТВ

    Лавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив НТВ

    Лавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив НТВ

      Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном рассказал, как ему удается сохранять серьезное лицо при фразе «западные партнеры», среди которых есть безнадежно недоговороспособные.

      Сергей Лавров: «Безусловно, мы все учимся у президента».

      Лавров пояснил, что президент «эту фразу также употребляет».

      Кроме того, глава МИД РФ рассказал о своем экстремальном хобби. Министр уточнил, что он является главой попечительского совета Федерации гребного слалома. По словам Лаврова, рафтинг и гребной слалом — близкие дисциплины. Но если рафтинг — это резиновый плот с веслами, то гребной слалом — это каяки и каноэ.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я уже где-то с 80-х годов этим занимаюсь с моими друзьями, однокурсниками, одноклассниками. Так что это хобби, если хотите».

      Также министр рассказал, что продолжает кататься на горных лыжах, хотя на это увлечение остается не так много времени. В ближайшее время Лавров, по его собственным словам, планирует покататься в Сочи.

      Говоря о международной политике и футболе, Лавров примерно одинаково оценил шансы на нормализацию отношений с Западом в следующем году и победу сборной России на домашнем чемпионате мира.

      Сергей Лавров: «Я думаю, где-то посередине».

      Ведущий Тигран Кеосаян попытался уточнить, что это означает. К примеру, можно ли считать серединой, если сборная России пройдет в четвертьфинал, а Чехия снимет санкции.

      Сергей Лавров: «Середина будет ниже этого».

      Кроме этого, в беседе с Тиграном Кеосаяном Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара и рассказал, когда у России получится «снять» японского императора.

      Полная версия интервью — в видеоматериале программы «Международная пилорама».

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