Лавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив НТВ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном рассказал, как ему удается сохранять серьезное лицо при фразе «западные партнеры», среди которых есть безнадежно недоговороспособные.
Сергей Лавров: «Безусловно, мы все учимся у президента».
Лавров пояснил, что президент «эту фразу также употребляет».
Кроме того, глава МИД РФ рассказал о своем экстремальном хобби. Министр уточнил, что он является главой попечительского совета Федерации гребного слалома. По словам Лаврова, рафтинг и гребной слалом — близкие дисциплины. Но если рафтинг — это резиновый плот с веслами, то гребной слалом — это каяки и каноэ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я уже где-то с 80-х годов этим занимаюсь с моими друзьями, однокурсниками, одноклассниками. Так что это хобби, если хотите».
Также министр рассказал, что продолжает кататься на горных лыжах, хотя на это увлечение остается не так много времени. В ближайшее время Лавров, по его собственным словам, планирует покататься в Сочи.
Говоря о международной политике и футболе, Лавров примерно одинаково оценил шансы на нормализацию отношений с Западом в следующем году и победу сборной России на домашнем чемпионате мира.
Сергей Лавров: «Я думаю, где-то посередине».
Ведущий Тигран Кеосаян попытался уточнить, что это означает. К примеру, можно ли считать серединой, если сборная России пройдет в четвертьфинал, а Чехия снимет санкции.
Сергей Лавров: «Середина будет ниже этого».
Кроме этого, в беседе с Тиграном Кеосаяном Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара и рассказал, когда у России получится «снять» японского императора.
Полная версия интервью — в видеоматериале программы «Международная пилорама».
Лавров пояснил, что президент «эту фразу также употребляет».
Кроме того, глава МИД РФ рассказал о своем экстремальном хобби. Министр уточнил, что он является главой попечительского совета Федерации гребного слалома. По словам Лаврова, рафтинг и гребной слалом — близкие дисциплины. Но если рафтинг — это резиновый плот с веслами, то гребной слалом — это каяки и каноэ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я уже где-то с 80-х годов этим занимаюсь с моими друзьями, однокурсниками, одноклассниками. Так что это хобби, если хотите».
Также министр рассказал, что продолжает кататься на горных лыжах, хотя на это увлечение остается не так много времени. В ближайшее время Лавров, по его собственным словам, планирует покататься в Сочи.
Говоря о международной политике и футболе, Лавров примерно одинаково оценил шансы на нормализацию отношений с Западом в следующем году и победу сборной России на домашнем чемпионате мира.
Сергей Лавров: «Я думаю, где-то посередине».
Ведущий Тигран Кеосаян попытался уточнить, что это означает. К примеру, можно ли считать серединой, если сборная России пройдет в четвертьфинал, а Чехия снимет санкции.
Сергей Лавров: «Середина будет ниже этого».
Кроме этого, в беседе с Тиграном Кеосаяном Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара и рассказал, когда у России получится «снять» японского императора.
Полная версия интервью — в видеоматериале программы «Международная пилорама».
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