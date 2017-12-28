Интердевочка <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Интердевочка 16+ 16+
    •  
    Сергей Лавров: японского императора пока снять не получается. Эксклюзив НТВ. Лавров, МИД РФ, НТВ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСергей Лавров: японского императора пока снять не получается. Эксклюзив НТВ

    Сергей Лавров: японского императора пока снять не получается. Эксклюзив НТВ

    10 комментариев
    Сергей Лавров: японского императора пока снять не получается. Эксклюзив НТВ

    Сергей Лавров: японского императора пока снять не получается. Эксклюзив НТВ

    Сергей Лавров: японского императора пока снять не получается. Эксклюзив НТВ

      Министр иностранных дел стал гостем программы «Международная пилорама». Он и ведущий Тигран Кеосаян обсудили, в какие еще вопросы международной политики предстоит вмешаться России в следующем году.

      Тигран Кеосаян: «Очень тяжелый был год: выборы по Франции, референдум в Каталонии, Британию надо выводить из ЕС… В какие выборы мы еще собираемся вмешиваться в следующем году?»

      Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать…

      Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но 2 года он выпросил. Но надеемся!»

      Развлекательное шоу «Международная пилорама» с участием Сергея Лаврова выйдет в эфир НТВ в субботу, 30 декабря, в 23:20.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru