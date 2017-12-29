Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара. Эксклюзив НТВ

Гостем шоу «Международная пилорама» стал человек, который в уходящем году много сил потратил на проблематику сирийского урегулирования. Министр иностранных дел Сергей Лавров пришел в студию НТВ и ответил на многие вопросы.
Глава МИД РФ рассказал, когда император Японии передаст трон наследнику, почему текст в российском дипломатическом паспорте дублируется на французском языке и как оставаться серьезным, если твой собеседник говорит забавные вещи. Также Лавров подвел итоги работы ведомства, поведал о переговорах со своим британским коллегой Борисом Джонсоном и поделился секретом своей отличной физической формы.
Тигран Кеосаян, ведущий программы «Международная пилорама»: «В 70-е годы вы несколько лет работали в Шри-Ланке. Загар с тех пор сохранился?»
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я его поддерживаю регулярно, когда летаю в разные страны, где есть малейшая возможность позагорать. В той же Австрии, когда раньше катался раньше там на лыжах, загорал там зимой. Я катаюсь на лыжах, но сейчас времени мало, сейчас рассчитываю в Сочи это сделать».
Полная версия программы «Международная пилорама» с участием Сергея Лаврова выйдет в эфир в субботу, 30 декабря, в 23:20.
Тигран Кеосаян, ведущий программы «Международная пилорама»: «В 70-е годы вы несколько лет работали в Шри-Ланке. Загар с тех пор сохранился?»
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я его поддерживаю регулярно, когда летаю в разные страны, где есть малейшая возможность позагорать. В той же Австрии, когда раньше катался раньше там на лыжах, загорал там зимой. Я катаюсь на лыжах, но сейчас времени мало, сейчас рассчитываю в Сочи это сделать».
Полная версия программы «Международная пилорама» с участием Сергея Лаврова выйдет в эфир в субботу, 30 декабря, в 23:20.
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