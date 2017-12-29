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    Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара. Эксклюзив НТВ

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    Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара. Эксклюзив НТВ

    Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара. Эксклюзив НТВ

    Сергей Лавров раскрыл секрет красивого загара. Эксклюзив НТВ

      Гостем шоу «Международная пилорама» стал человек, который в уходящем году много сил потратил на проблематику сирийского урегулирования. Министр иностранных дел Сергей Лавров пришел в студию НТВ и ответил на многие вопросы.

      Глава МИД РФ рассказал, когда император Японии передаст трон наследнику, почему текст в российском дипломатическом паспорте дублируется на французском языке и как оставаться серьезным, если твой собеседник говорит забавные вещи. Также Лавров подвел итоги работы ведомства, поведал о переговорах со своим британским коллегой Борисом Джонсоном и поделился секретом своей отличной физической формы.

      Тигран Кеосаян, ведущий программы «Международная пилорама»: «В 70-е годы вы несколько лет работали в Шри-Ланке. Загар с тех пор сохранился?»

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я его поддерживаю регулярно, когда летаю в разные страны, где есть малейшая возможность позагорать. В той же Австрии, когда раньше катался раньше там на лыжах, загорал там зимой. Я катаюсь на лыжах, но сейчас времени мало, сейчас рассчитываю в Сочи это сделать».

      смотретьСергей Лавров — специальный гость в новогодней «Международной пилораме» — в субботу на НТВ
      Сергей Лавров — специальный гость в новогодней «Международной пилораме» — в субботу на НТВ
      Полная версия программы «Международная пилорама» с участием Сергея Лаврова выйдет в эфир в субботу, 30 декабря, в 23:20.

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