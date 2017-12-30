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    Солдат сирийской оппозиции рассказал об эвакуации боевиков из Ракки. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСолдат сирийской оппозиции рассказал об эвакуации боевиков из Ракки

    Солдат сирийской оппозиции рассказал об эвакуации боевиков из Ракки

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    Солдат сирийской оппозиции рассказал об эвакуации боевиков из Ракки

    Солдат сирийской оппозиции рассказал об эвакуации боевиков из Ракки

    Солдат сирийской оппозиции рассказал об эвакуации боевиков из Ракки

      Стали известны подробности организованного ухода экстремистов из сирийской Ракки.

      В ноябре западные СМИ сообщили, что боевики покинули город благодаря поддержке международной коалиции, которую возглавляют США.

      По данным журналистов, американское военное руководство заключило сделку с бандитами, и помогали в этом бойцы «Сирийских демократических сил». Солдаты оппозиционной группировки были свидетелями того, как боевики уезжали из Ракки, и рассказали об этом репортерам.

      Военный: «Мы собственными глазами видели, как уезжали боевики. Их было много. Они ехали на двух автобусах и четырех автоприцепах. Мы также видели легковые машины и микроавтобусы».

      В общей сложности Ракку покинули около трех тысяч боевиков. Во время эвакуации им запретили демонстрировать свои флаги и другую символику. По данным СМИ, многие из сбежавших террористов остались на территории Сирии или перебрались в Турцию.

      Накануне СМИ сообщили, что американские вертолеты эвакуировали лидеров «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии.

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