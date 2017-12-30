Солдат сирийской оппозиции рассказал об эвакуации боевиков из Ракки

Стали известны подробности организованного ухода экстремистов из сирийской Ракки.
В ноябре западные СМИ сообщили, что боевики покинули город благодаря поддержке международной коалиции, которую возглавляют США.
По данным журналистов, американское военное руководство заключило сделку с бандитами, и помогали в этом бойцы «Сирийских демократических сил». Солдаты оппозиционной группировки были свидетелями того, как боевики уезжали из Ракки, и рассказали об этом репортерам.
Военный: «Мы собственными глазами видели, как уезжали боевики. Их было много. Они ехали на двух автобусах и четырех автоприцепах. Мы также видели легковые машины и микроавтобусы».
В общей сложности Ракку покинули около трех тысяч боевиков. Во время эвакуации им запретили демонстрировать свои флаги и другую символику. По данным СМИ, многие из сбежавших террористов остались на территории Сирии или перебрались в Турцию.
Накануне СМИ сообщили, что американские вертолеты эвакуировали лидеров «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии.
По данным журналистов, американское военное руководство заключило сделку с бандитами, и помогали в этом бойцы «Сирийских демократических сил». Солдаты оппозиционной группировки были свидетелями того, как боевики уезжали из Ракки, и рассказали об этом репортерам.
Военный: «Мы собственными глазами видели, как уезжали боевики. Их было много. Они ехали на двух автобусах и четырех автоприцепах. Мы также видели легковые машины и микроавтобусы».
В общей сложности Ракку покинули около трех тысяч боевиков. Во время эвакуации им запретили демонстрировать свои флаги и другую символику. По данным СМИ, многие из сбежавших террористов остались на территории Сирии или перебрались в Турцию.
Накануне СМИ сообщили, что американские вертолеты эвакуировали лидеров «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии.
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