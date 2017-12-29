СМИ: США эвакуируют оставшихся в Сирии главарей ИГИЛ на вертолетах

Американские вертолеты эвакуировали лидеров «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) из провинции
Дейр-эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщают сирийские новостные агентства.
По данным сирийского агентства SANA, несколько вертолетов коалиции поднялись в воздух в северных районах Дейр-эз-Зора, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.
На борту, по данным источника агентства, находились командиры ИГИЛ, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которых поддерживают США. Отмечаются другие случаи эвакуации террористов американскими военными. Так, за две недели до освобождения из Маядины были вывезены лидеры ИГ, а в августе ВВС США перебросили из Дейр-эз-Зора на север Сирии свыше 20 полевых командиров и их приближенных. В коалиции информацию назвали ложной.
Ранее Минобороны РФ обвиняло Вашингтон в имитации борьбы с терроризмом, когда американские военные отказались наносить удары по уходящим из города Аль-Букемаль террористам, поскольку боевики «добровольно сдаются им в плен». В потворстве игиловцам Америку обвинил и глава МИД РФ Сергей Лавров, он также попросил Вашингтон объяснить цель присутствия американских войск в Сирии.
Также в российском военном ведомстве заявляли о том, что инструкторы из США создают в Сирии новую «армию террористов».
На борту, по данным источника агентства, находились командиры ИГИЛ, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которых поддерживают США. Отмечаются другие случаи эвакуации террористов американскими военными. Так, за две недели до освобождения из Маядины были вывезены лидеры ИГ, а в августе ВВС США перебросили из Дейр-эз-Зора на север Сирии свыше 20 полевых командиров и их приближенных. В коалиции информацию назвали ложной.
Ранее Минобороны РФ обвиняло Вашингтон в имитации борьбы с терроризмом, когда американские военные отказались наносить удары по уходящим из города Аль-Букемаль террористам, поскольку боевики «добровольно сдаются им в плен». В потворстве игиловцам Америку обвинил и глава МИД РФ Сергей Лавров, он также попросил Вашингтон объяснить цель присутствия американских войск в Сирии.
Также в российском военном ведомстве заявляли о том, что инструкторы из США создают в Сирии новую «армию террористов».
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