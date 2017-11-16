Британские репортеры уличили США в спасении боевиков ИГИЛ

В Пентагоне опровергают утверждения о том, что американское военное ведомство проводит операции по спасению боевиков запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство».
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Однако журналисты британской BBC из первых рук получили доказательства обратного. По их данным, ведомая Вашингтоном коалиция эвакуировала из сирийской Ракки около 4 тысяч террористов и членов их семей. Об этом рассказали водители грузовиков, которых наняли сирийские повстанцы. Сообщается, что понадобились 50 фур, 13 автобусов и более сотни автомобилей. Как минимум 10 грузовиков были под завязку набиты разнообразным оружием.
Колонна растянулась на несколько километров, а с воздуха, по словам очевидцев, конвой прикрывали американские самолеты и беспилотники. Позднее ВВС западной коалиции заявили, что просто не могли бомбить колонну, опасаясь за жизнь мирных жителей, которые в ней находились. Появившиеся факты уже прокомментировал глава МИД России. Сергей Лавров отметил, что в ситуации необходимо разобраться, хотя доказательств произошедшего, кроме данных BBC, нет.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Реальная картина, сложившаяся в результате такого исхода боевиков целыми и невредимыми, уже повлияла на ситуацию на земле. Абсолютно так и есть. Действия сирийской армии при поддержке российских ВКС России по ликвидации остатков экстремистов, конечно же, были тем самым затруднены и потребуют гораздо больше времени, чтобы достичь поставленных задач».
По словам Лаврова, все больше возникает вопросов о том, какие конечные цели преследует Вашингтон в Сирии.
Колонна растянулась на несколько километров, а с воздуха, по словам очевидцев, конвой прикрывали американские самолеты и беспилотники. Позднее ВВС западной коалиции заявили, что просто не могли бомбить колонну, опасаясь за жизнь мирных жителей, которые в ней находились. Появившиеся факты уже прокомментировал глава МИД России. Сергей Лавров отметил, что в ситуации необходимо разобраться, хотя доказательств произошедшего, кроме данных BBC, нет.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Реальная картина, сложившаяся в результате такого исхода боевиков целыми и невредимыми, уже повлияла на ситуацию на земле. Абсолютно так и есть. Действия сирийской армии при поддержке российских ВКС России по ликвидации остатков экстремистов, конечно же, были тем самым затруднены и потребуют гораздо больше времени, чтобы достичь поставленных задач».
По словам Лаврова, все больше возникает вопросов о том, какие конечные цели преследует Вашингтон в Сирии.
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