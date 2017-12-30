Посол РФ в США: Трамп не отказался от желания поладить с Россией

Посол России в США Анатолий Антонов дал интервью одному из международных русскоязычных телеканалов.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить отношения или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался. Никто не ставит под сомнение решение президента США поладить с Россией. А с другой стороны, к сожалению, есть конкретные действия нынешней администрации, которые осложняют российско-американские отношения».
Дипломат также рассказал, что стал работать в должности посла России в США в очень непростое время для российско-американских отношений.
Анатолий Антонов: «Первая новость, которую я услышал, когда ступил на американскую землю, решение американских властей изъять у нас здание генконсульства в Сан-Франциско и закрытие нашего здания торгового представительства в Вашингтоне: именно с этого я начал свою работу».
Отвечая на вопросы журналистов телеканала RTVi, российский дипломат также заявил, что Россия будет настаивать на возобновлении деятельности генконсульства в Сан-Франциско. А действия властей США по конфискации российской дипломатической собственности Антонов назвал неприемлемыми.
Анатолий Антонов: «Мы отвергаем такой подход… Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями. И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско».
По словам дипломата, Россия будет оспаривать конфискацию своей дипсобственности в суде.
Напомним, в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепартамента США. В начале октября с консульства РФ в Сан-Франциско сняли российские флаги. Кроме того, из здания не дали вывезти консульский архив.
Дипломат также рассказал, что стал работать в должности посла России в США в очень непростое время для российско-американских отношений.
Анатолий Антонов: «Первая новость, которую я услышал, когда ступил на американскую землю, решение американских властей изъять у нас здание генконсульства в Сан-Франциско и закрытие нашего здания торгового представительства в Вашингтоне: именно с этого я начал свою работу».
Отвечая на вопросы журналистов телеканала RTVi, российский дипломат также заявил, что Россия будет настаивать на возобновлении деятельности генконсульства в Сан-Франциско. А действия властей США по конфискации российской дипломатической собственности Антонов назвал неприемлемыми.
Анатолий Антонов: «Мы отвергаем такой подход… Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями. И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско».
По словам дипломата, Россия будет оспаривать конфискацию своей дипсобственности в суде.
Напомним, в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепартамента США. В начале октября с консульства РФ в Сан-Франциско сняли российские флаги. Кроме того, из здания не дали вывезти консульский архив.
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