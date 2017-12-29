Вице-губернатор Петербурга навестила пострадавших при взрыве в супермаркете

Пострадавших при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте, остающихся сегодня в больницах, навестила
вице-губернатор Петербурга.
Анна Митянина проехала по городским стационарам, где проходят лечение девять человек. Не исключено, что при стабильном и удовлетворительном состоянии некоторые будут отправлены встречать Новый год домой.
После праздников, по словам члена городского правительства, им предстоит заняться оформлением документов для компенсаций. Для этого каждому из пострадавших нужно будет пройти специальную медицинскую экспертизу.
Общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Этой ночью за медицинской помощью обратились еще четверо. Трое оставлены в ЛОР-отделении Мариинской больницы. А в Александровской накануне прооперировали гражданина Узбекистана, который получил самые тяжелые ранения при взрыве в магазине. Сейчас он в состоянии средней тяжести и стабилен, заявили в стационаре.
Напомним: взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря. В одной из ячеек камеры хранения сдетонировала самодельная бомба, которую заложил неизвестный злоумышленник. В результате ЧП 18 человек получили ранения. Пока СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Однако президент Путин уже назвал случившееся терактом.
После праздников, по словам члена городского правительства, им предстоит заняться оформлением документов для компенсаций. Для этого каждому из пострадавших нужно будет пройти специальную медицинскую экспертизу.
Общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Этой ночью за медицинской помощью обратились еще четверо. Трое оставлены в ЛОР-отделении Мариинской больницы. А в Александровской накануне прооперировали гражданина Узбекистана, который получил самые тяжелые ранения при взрыве в магазине. Сейчас он в состоянии средней тяжести и стабилен, заявили в стационаре.
Напомним: взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря. В одной из ячеек камеры хранения сдетонировала самодельная бомба, которую заложил неизвестный злоумышленник. В результате ЧП 18 человек получили ранения. Пока СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Однако президент Путин уже назвал случившееся терактом.
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