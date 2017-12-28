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    Дисквалифицированные МОК 11 российских лыжников отстранены от соревнований FIS

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Дисквалифицированные МОК 11 российских лыжников отстранены от соревнований FIS

    Дисквалифицированные МОК 11 российских лыжников отстранены от соревнований FIS

    Дисквалифицированные МОК 11 российских лыжников отстранены от соревнований FIS
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Все 11 российских спортсменов-лыжников, пожизненно отстраненные от соревнований комиссией МОК, дисквалифицированы Международной федерации лыжного спорта (FIS).

    Как пишет РИА Новости, в пресс-релизе Международной федерации лыжного спорта (FIS) говорится об отстранении от соревнований под эгидой этой организации 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

    Напомним, комиссия МОК пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Играх, обвинив спортсменов в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. После этого Международная федерация лыжного спорта объявила о временном отстранении Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой. А 22 декабря FIS отстранила еще троих спортсменов: Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александра Бессмертных.

    Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от Игр несколько десятков российских спортсменов, признав их виновными в допинговых нарушениях. Кроме того, Россия была лишена первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи.


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