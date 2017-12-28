В Киеве назвали ошибкой приглашение Саакашвили на Украину

Киев допустил серьезную ошибку, пригласив на поста губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По мнению
вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, экс-президент Грузии оказался «вирусом, который инфицировал украинскую политическую систему»
Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции: «Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти. Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней».
В материале для Washington Times она отметила, что Саакашвили не способствует налаживанию контакта между властью и населением.
Напомним, летом президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре политик вернулся на Украину, прорвавшись через КПП на границе с Польшей. В связи с незаконным пересечением границы на Украине против политика и его сторонников завели уголовные дела. Несколько уголовных дел возбуждено против Саакашвили и на его родине в Грузии, грузинские власти уже направляли Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции политика.
В начале декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили «украинского грузина».
В итоге Саакашвили все-таки оказался в руках правоохранителей и даже попал в изолятор. Но суд в Киеве отказался арестовать экс-главу Грузии на время расследования. Теперь сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко.
В материале для Washington Times она отметила, что Саакашвили не способствует налаживанию контакта между властью и населением.
Напомним, летом президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре политик вернулся на Украину, прорвавшись через КПП на границе с Польшей. В связи с незаконным пересечением границы на Украине против политика и его сторонников завели уголовные дела. Несколько уголовных дел возбуждено против Саакашвили и на его родине в Грузии, грузинские власти уже направляли Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции политика.
В начале декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили «украинского грузина».
В итоге Саакашвили все-таки оказался в руках правоохранителей и даже попал в изолятор. Но суд в Киеве отказался арестовать экс-главу Грузии на время расследования. Теперь сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко.
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