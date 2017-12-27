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    В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом

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    В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом

    В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом

    В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом

    На юго-востоке Украины стартовал масштабный обмен пленными.

    О начале процедуры возле контрольно-пропускного пункта «Майорск» в районе Горловки сообщил корреспондент ТАСС, который находится на месте событий. Обмену предшествовало уточнение списков. За процедурой наблюдают представители ОБСЕ и Красного Креста.

    Ранее главы самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник подтвердили готовность вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.

    смотретьЛНР направила пленных к месту обмена с украинскими властями
    ЛНР направила пленных к месту обмена с украинскими властями
    В середине ноября во время посещения монастыря в Истре с просьбой оказать содействие в активизации обмена пленными к Владимиру Путину обратился лидер общественного движения «Украинский выбор», участник минского переговорного процесса Виктор Медведчук.

    смотретьНа пути к свободе: Киев и Донецк проведут обмен пленными
    На пути к свободе: Киев и Донецк проведут обмен пленными
    Президент обещал помочь. С главами провозглашенных республик вопрос масштабного обмена он обсудил по телефону и встретил понимание у своих собеседников.

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