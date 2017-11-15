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    Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

    Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

    Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Президент России Владимир Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорит с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР по поводу предложения об обмене пленными. С этой просьбой к главе государства в Истре обратился лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

    Владимир Путин, президент России: «Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано».

    На встрече с Путиным Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года, сообщает «Интерфакс».

    Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа»: «Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников».

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