«Святое дело»: главы ДНР и ЛНР раскрыли детали предстоящего обмена пленными

Обмен пленными между Донбассом и Киевом согласован. Он состоится на этой неделе. Это стало известно после встречи в Москве патриарха Кирилла с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В таких случаях принято говорить: с божьей помощью. О том, что процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной, воюющими уже почти четыре года, наконец-то сдвинется с мертвой точки, объявили в стенах Данилова монастыря.
Главы республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник подтвердили готовность вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Люди просидели больше трех лет в плену. На самом деле это очень святое дело. Потому что, возвращаясь домой, они будут благодарить и церковь, и власть, которая это смогла организовать. И самое главное, мы покажем, что готовы к тем конструктивным вопросам обмена пленных и нормального, спокойного перемирия, которое рано или поздно воцарится».
Леонид Пасечник, глава ЛНР: «Считаю, что это очень важное событие, и мы подтверждаем свою готовность к ведению мирных переговоров и к решению конфликта на Донбассе мирным путем».
Обмен пленными — основной шаг на пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе —
прописан еще в минских соглашениях. Тем не менее долгое время процесс шел со скрипом. Враждующие стороны обменивались небольшими группами. Причем украинская сторона зачастую вместо ополченцев, указанных в списках, передавала лиц, не имеющих к ним никакого отношения. Как свидетельствуют вернувшиеся из плена, в застенках СБУ к ним применяли настоящие пытки. Многие сразу после освобождения попадали не домой, а на больничные койки. В последний же год процесс обмена и вовсе был заморожен. Киевские власти и власти республик в срыве процесса обвиняли друг друга. Но сути это не меняло: сотни людей по обе стороны оставались в плену.
В середине ноября во время посещения монастыря в Истре с просьбой оказать содействие в активизации процесса к Владимиру Путину обратился лидер общественного движения «Украинский выбор», участник минского переговорного процесса Виктор Медведчук. Президент обещал помочь и сдержал слово. С главами провозглашенных республик вопрос масштабного обмена он обсудил по телефону и встретил понимание у своих собеседников.
Но прежде чем согласовывать детали, необходимо было получить принципиальное согласие и Порошенко. Его позицию также по телефону выясняла уже канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президент Незалежной заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы обмен состоялся как можно скорее. На встрече в резиденции патриарха в Москве Виктор Медведчук еще раз подтвердил, что Украина придерживается достигнутых договоренностей.
Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа»: «Сегодня мы сняли все вопросы, обменялись утвержденными списками и готовы произвести обмен по формуле, которая была согласована, и этот обмен будет 27-го числа».
Почти все детали предстоящего обмена согласованы, за исключением места и точного времени, когда он будет произведен. Но это уже тонкости, которые до последнего момента будут держаться в секрете из соображений безопасности.
Главы республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник подтвердили готовность вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Люди просидели больше трех лет в плену. На самом деле это очень святое дело. Потому что, возвращаясь домой, они будут благодарить и церковь, и власть, которая это смогла организовать. И самое главное, мы покажем, что готовы к тем конструктивным вопросам обмена пленных и нормального, спокойного перемирия, которое рано или поздно воцарится».
Леонид Пасечник, глава ЛНР: «Считаю, что это очень важное событие, и мы подтверждаем свою готовность к ведению мирных переговоров и к решению конфликта на Донбассе мирным путем».
Обмен пленными — основной шаг на пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе —
прописан еще в минских соглашениях. Тем не менее долгое время процесс шел со скрипом. Враждующие стороны обменивались небольшими группами. Причем украинская сторона зачастую вместо ополченцев, указанных в списках, передавала лиц, не имеющих к ним никакого отношения. Как свидетельствуют вернувшиеся из плена, в застенках СБУ к ним применяли настоящие пытки. Многие сразу после освобождения попадали не домой, а на больничные койки. В последний же год процесс обмена и вовсе был заморожен. Киевские власти и власти республик в срыве процесса обвиняли друг друга. Но сути это не меняло: сотни людей по обе стороны оставались в плену.
В середине ноября во время посещения монастыря в Истре с просьбой оказать содействие в активизации процесса к Владимиру Путину обратился лидер общественного движения «Украинский выбор», участник минского переговорного процесса Виктор Медведчук. Президент обещал помочь и сдержал слово. С главами провозглашенных республик вопрос масштабного обмена он обсудил по телефону и встретил понимание у своих собеседников.
Но прежде чем согласовывать детали, необходимо было получить принципиальное согласие и Порошенко. Его позицию также по телефону выясняла уже канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президент Незалежной заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы обмен состоялся как можно скорее. На встрече в резиденции патриарха в Москве Виктор Медведчук еще раз подтвердил, что Украина придерживается достигнутых договоренностей.
Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа»: «Сегодня мы сняли все вопросы, обменялись утвержденными списками и готовы произвести обмен по формуле, которая была согласована, и этот обмен будет 27-го числа».
Почти все детали предстоящего обмена согласованы, за исключением места и точного времени, когда он будет произведен. Но это уже тонкости, которые до последнего момента будут держаться в секрете из соображений безопасности.
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