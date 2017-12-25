Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными на Украине

Процесс согласования по обмену пленными в Донбассе завершен, заявил сегодня после встречи с лидерами ДНР и ЛНР патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдет по утвержденной ранее формуле. Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74. Обмен, скорее всего, состоится 27 декабря.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу. Выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении».
Александр Захарченко, глава ДНР: «Сегодня произошло знаменательное событие, последние условия были обговорены, и 27 числа этого месяца пройдет обмен по формуле 306 на 74».
Захарченко выразил надежду, что украинская сторона выполнит условия обмена, и подчеркнул огромную роль РПЦ и лично патриарха Кирилла в решении этого вопроса, сообщает ТАСС.
Напомним, предложение об обмене пленными поддержал Владимир Путин. С этой просьбой к главе государства в ноябре обратился лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу. Выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении».
Александр Захарченко, глава ДНР: «Сегодня произошло знаменательное событие, последние условия были обговорены, и 27 числа этого месяца пройдет обмен по формуле 306 на 74».
Захарченко выразил надежду, что украинская сторона выполнит условия обмена, и подчеркнул огромную роль РПЦ и лично патриарха Кирилла в решении этого вопроса, сообщает ТАСС.
Напомним, предложение об обмене пленными поддержал Владимир Путин. С этой просьбой к главе государства в ноябре обратился лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
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