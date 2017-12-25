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    Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными на Украине. ДНР, ЛНР, Украина, войны и вооруженные конфликты, патриарх, плен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными на Украине

    Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными на Украине

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Сергей Пятаков
    Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными на Украине

    Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными на Украине

    Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными на Украине
    • Фото: РИА Новости, Сергей Пятаков

      • Процесс согласования по обмену пленными в Донбассе завершен, заявил сегодня после встречи с лидерами ДНР и ЛНР патриарх московский и всея Руси Кирилл.

      Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдет по утвержденной ранее формуле. Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74. Обмен, скорее всего, состоится 27 декабря.

      Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу. Выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении».

      Александр Захарченко, глава ДНР: «Сегодня произошло знаменательное событие, последние условия были обговорены, и 27 числа этого месяца пройдет обмен по формуле 306 на 74».

      Захарченко выразил надежду, что украинская сторона выполнит условия обмена, и подчеркнул огромную роль РПЦ и лично патриарха Кирилла в решении этого вопроса, сообщает ТАСС.

      смотретьГлавы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе
      Главы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе
      Напомним, предложение об обмене пленными поддержал Владимир Путин. С этой просьбой к главе государства в ноябре обратился лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

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