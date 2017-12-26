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    Захарченко помиловал украинских военных для обмена пленными

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Захарченко помиловал украинских военных для обмена пленными

    Захарченко помиловал украинских военных для обмена пленными

    Захарченко помиловал украинских военных для обмена пленными
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских военных для их обмена с Киевом, который запланирован на 27 декабря.

    Согласно предварительным договоренностям, процедура пройдет 27 декабря в 13:00 по московскому времени, сообщает Донецкое агентство новостей. Точное место обмена пленными в целях безопасности держат в секрете. О нем станет известно завтра.

    Накануне Захарченко и глава ЛНР Леонид Пасечник сообщили, что готовы вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.

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