Захарченко помиловал украинских военных для обмена пленными

Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских военных для их обмена с Киевом, который запланирован на 27 декабря.
Согласно предварительным договоренностям, процедура пройдет 27 декабря в 13:00 по московскому времени, сообщает Донецкое агентство новостей. Точное место обмена пленными в целях безопасности держат в секрете. О нем станет известно завтра.
Накануне Захарченко и глава ЛНР Леонид Пасечник сообщили, что готовы вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.
На встрече с патриархом Кириллом в Москве лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в свою очередь подтвердил, что Украина придерживается достигнутых договоренностей.
Накануне большого обмена власти самопровозглашенных республик показали журналистам, в каких условиях содержатся украинские силовики, и дали с ними пообщаться. Обмен пленными по формуле «всех на всех» — один из ключевых пунктов минских соглашений. Он не проводился уже 14 месяцев.
Накануне Захарченко и глава ЛНР Леонид Пасечник сообщили, что готовы вернуть 74 украинских военных в обмен на 306 ополченцев, бойцов армии и народной милиции.
На встрече с патриархом Кириллом в Москве лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в свою очередь подтвердил, что Украина придерживается достигнутых договоренностей.
Накануне большого обмена власти самопровозглашенных республик показали журналистам, в каких условиях содержатся украинские силовики, и дали с ними пообщаться. Обмен пленными по формуле «всех на всех» — один из ключевых пунктов минских соглашений. Он не проводился уже 14 месяцев.
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