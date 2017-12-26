ДНР и ЛНР пустили журналистов в тюрьмы к украинским пленным

Менее суток остается до обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Точное место в целях безопасности держат в секрете. О нем станет известно в 27 декабря.
По формуле «всех на всех» украинские власти должны освободить 306 человек. В ДНР и ЛНР в свою очередь отпустят 74 пленных. Глава ДНР заявил, что обмен пленными в Донбассе пройдет в среду ориентировочно в 13.00 мск, сообщает «Интерфакс».
Накануне большого обмена власти республик показали журналистам, в каких условиях содержатся украинские силовики, и дали с ними пообщаться.
Александр Морозов: «Невеста ждет, мама, папа, брат. Все ждут. Хотелось бы верить, конечно. Там на высшем уровне все договорено. Ждем, надеемся, а что нам остается делать».
Обмен пленными по формуле «всех на всех» — один из ключевых пунктов минских соглашений. Но он не проводился уже 14 месяцев.
Накануне большого обмена власти республик показали журналистам, в каких условиях содержатся украинские силовики, и дали с ними пообщаться.
Александр Морозов: «Невеста ждет, мама, папа, брат. Все ждут. Хотелось бы верить, конечно. Там на высшем уровне все договорено. Ждем, надеемся, а что нам остается делать».
Обмен пленными по формуле «всех на всех» — один из ключевых пунктов минских соглашений. Но он не проводился уже 14 месяцев.
Комментарии