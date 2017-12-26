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    Оскандалившаяся дама с собачкой из Петербурга признала вину

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    Оскандалившаяся дама с собачкой из Петербурга признала вину

    Оскандалившаяся дама с собачкой из Петербурга признала вину

    Сегодня в Петроградском районном суде прошло очередное заседание по делу о конфликте во дворе жилого дома на Дивенской улице.

    Петербургская дама с собачкой, ударившая тяжелобольного ребенка, признала вину. Поводом для инцидента, вызвавшего общественный резонанс, стало замечание, которое мама мальчика сделала Надежде Фёдоровой. Мол, детская площадка — не место для выгула собак.

    В ответ владелица пинчера не только не отозвала пса, но и затеяла драку. Досталось ребенку, его маме и охраннику, пытавшемуся разнять оппоненток.

    После того как видеозапись драки, сделанная камерой наблюдения, была опубликована в Интернете, некоторые пользователи Сети узнали в обидчице трехлетнего мальчика актрису пикантного жанра.

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