Оскандалившаяся дама с собачкой из Петербурга признала вину

Сегодня в Петроградском районном суде прошло очередное заседание по делу о конфликте во дворе жилого дома на Дивенской улице.
Петербургская дама с собачкой, ударившая тяжелобольного ребенка, признала вину. Поводом для инцидента, вызвавшего общественный резонанс, стало замечание, которое мама мальчика сделала Надежде Фёдоровой. Мол, детская площадка — не место для выгула собак.
В ответ владелица пинчера не только не отозвала пса, но и затеяла драку. Досталось ребенку, его маме и охраннику, пытавшемуся разнять оппоненток.
После того как видеозапись драки, сделанная камерой наблюдения, была опубликована в Интернете, некоторые пользователи Сети узнали в обидчице трехлетнего мальчика актрису пикантного жанра.
В ответ владелица пинчера не только не отозвала пса, но и затеяла драку. Досталось ребенку, его маме и охраннику, пытавшемуся разнять оппоненток.
После того как видеозапись драки, сделанная камерой наблюдения, была опубликована в Интернете, некоторые пользователи Сети узнали в обидчице трехлетнего мальчика актрису пикантного жанра.
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