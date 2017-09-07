Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 20:25
    Дама с собачкой, ударившая ребенка на детской площадке, оказалась порноактрисой. дети и подростки, драки и избиения, порнография, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДама с собачкой, ударившая ребенка на детской площадке, оказалась порноактрисой

    Дама с собачкой, ударившая ребенка на детской площадке, оказалась порноактрисой

    5 комментариев
    Дама с собачкой, ударившая ребенка на детской площадке, оказалась порноактрисой

    Дама с собачкой, ударившая ребенка на детской площадке, оказалась порноактрисой

    Дама с собачкой, ударившая ребенка на детской площадке, оказалась порноактрисой

      Интернет-пользователи взломали сайт женщины, затеявшей накануне драку на детской площадке в Петербурге.

      Следственный комитет сегодня задержал фотографа Надежду Фёдорову, ударившую ногой тяжелобольного трехлетнего ребенка. Одновременно свое расследование провели пользователи соцсетей. Кто-то взломал сайт подозреваемой в хулиганстве и выложил в общий доступ эротические фото и видео с женщиной, похожей на Фёдорову, в главной роли. Модель на видео явно не смущена и активно работает на камеру — очевидно, что ролики были сняты на заказ.

      Реакция хозяйки сайта на взлом неизвестна в силу обстоятельств — она в изоляторе временного содержания. Муж Фёдоровой ничего не подтвердил, но и не опроверг.

      смотретьЖенщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище на детской площадке
      Женщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище на детской площадке
      Соседи женщины активно обсуждают не только эти видео, но и запись, из-за которой она и попала в изолятор. Она выгуливала своего пса на детской площадке. Рядом проходила мама с трехлетнем малышом и сделала замечание: собакам здесь не место. Федорова в ответ ударила мальчика-инвалида ногой.

      Теперь Фёдоровой предстоит суд. До завтрашнего вечера должна быть определена мера пресечения.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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