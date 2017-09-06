Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 20:13
    Женщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище над детской площадке. дети и подростки, драки и избиения, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище над детской площадке

    Женщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище над детской площадке

    2 комментария
    Женщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище над детской площадке

    Женщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище над детской площадке

    Женщина с ребенком и дама с собачкой устроили побоище над детской площадке

      Драка в одном из петербургских дворов началась после того, как одна женщина ударила трехлетнего сына второй.

      Это ЧП придомового масштаба оказалось с городским резонансом. В Петроградском районе две женщины: одна с собачкой, другая с ребенком — не поделили одну детскую площадку. В драке пострадали обе участницы, ребенок и охранник, который пытался разнять женщин, но получил в ответ порцию слезоточивого газа.

      На встрече с журналистами супруг 30-летней Натальи Фёдоровой, которая обвиняется в нападении на трехлетнего мальчика, сообщил, что его жена стала жертвой. В доказательство он предоставил кадры с камер видеонаблюдения, где видно, как бьют его супругу, но это оказался лишь отрывок.

      Из полной версии видео ясно, что драку начала Фёдорова. Дерущихся пытался разнять охранник, но, по его словам, Фёдорова брызнула ему в лицо из газового баллончика. Затем остановить конфликт пытался некий мужчина. Непонятно, на чьей стороне он был, но в один из моментов ударил Фёдорову по лицу. Именно этот эпизод и показывал супруг побитой женщины. Точку в конфликте поставил прибывший наряд полиции.

      Травмы получили обе женщины, плюс к этому, одной из них придется отвечать по статье «Хулиганство». Ей грозит штраф или даже лишение свободы.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Щербы.

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