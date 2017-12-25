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    В Москве проверят частных перевозчиков после ДТП с автобусом

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    В Москве проверят частных перевозчиков после ДТП с автобусом

    В Москве проверят частных перевозчиков после ДТП с автобусом

    В Москве проверят частных перевозчиков после ДТП с автобусом
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить автобусные парки после аварии, которая произошла в районе станции метро «Славянский бульвар».

    Департамент транспорта Москвы проведет внеплановые проверки частных перевозчиков. Решение об этом было принято мэром столицы Сергеем Собяниным после смертельной аварии с автобусом, который съехал в подземный переход.




    Сергей Собянин побывал на месте аварии после ДТП. Он поручил тщательно разобраться в причинах случившегося.

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    Москвичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей
    Жертвами ДТП стали четыре человека, число пострадавших превысило 10. Момент ДТП был запечатлен на видео. Авария произошла возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50.





    У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

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