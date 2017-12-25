В Москве проверят частных перевозчиков после ДТП с автобусом

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить автобусные парки после аварии, которая произошла в районе станции метро «Славянский бульвар».
Департамент транспорта Москвы проведет внеплановые проверки частных перевозчиков. Решение об этом было принято мэром столицы Сергеем Собяниным после смертельной аварии с автобусом, который съехал в подземный переход.
Сергей Собянин побывал на месте аварии после ДТП. Он поручил тщательно разобраться в причинах случившегося.
Жертвами ДТП стали четыре человека, число пострадавших превысило 10. Момент ДТП был запечатлен на видео. Авария произошла возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50.
Транспортный комплекс Москвы регулярно проводит проверки автопарков частных перевозчиков, контролирует техосмотр автобусов и медосмотр водителей. По поручению Мэра Москвы будут проведены внеплановые проверки— Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.
Сергей Собянин побывал на месте аварии после ДТП. Он поручил тщательно разобраться в причинах случившегося.
Жертвами ДТП стали четыре человека, число пострадавших превысило 10. Момент ДТП был запечатлен на видео. Авария произошла возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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