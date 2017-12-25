Задержан водитель автобуса, задавившего людей в переходе на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, заехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве.
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, «водитель задержан, его состояние позволяет провести его допрос». Источник добавил, что попавший в аварию автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании.
Ранее осведомленный источник сообщил, что, по последним данным, в ДТП погибли пять человек. ГИБДД пока подтверждает гибель четырех человек. В центре экстренной медицинской помощи сообщили, что пять человек погибли, еще восемь получили травмы.
Тем временем в Одинцовском пассажирском автотранспортном предприятии ТАСС сообщили, что предрейсовый медосмотр водителя попавшего в ДТП автобуса не выявил нарушений.
Из сообщения предприятия: «Водитель жив. Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведенное перед рейсом медосвидетельствование водителя показало, что все в порядке».
По сведениям информированных источников, правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, основной является техническая неисправность транспортного средства.
Из сообщения источника: «Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса».
Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что «версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается».
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом и сообщил, что столичные власти оказывают срочную помощь пострадавшим.
Ранее осведомленный источник сообщил, что, по последним данным, в ДТП погибли пять человек. ГИБДД пока подтверждает гибель четырех человек. В центре экстренной медицинской помощи сообщили, что пять человек погибли, еще восемь получили травмы.
Тем временем в Одинцовском пассажирском автотранспортном предприятии ТАСС сообщили, что предрейсовый медосмотр водителя попавшего в ДТП автобуса не выявил нарушений.
Из сообщения предприятия: «Водитель жив. Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведенное перед рейсом медосвидетельствование водителя показало, что все в порядке».
По сведениям информированных источников, правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, основной является техническая неисправность транспортного средства.
Из сообщения источника: «Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса».
Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что «версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается».
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом и сообщил, что столичные власти оказывают срочную помощь пострадавшим.
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