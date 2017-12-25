ДТП с автобусом в Москве: видео с места

Источник в экстренных службах города сообщил, что количество погибших в ДТП с автобусом на Славянском бульваре увеличилось до пяти.
Напомним, авария произошла у станции метро «Славянский бульвар», в одном из самых оживленных мест. Автобус въехал в пешеходный подземный переход на улице Герасима Курина у станции метро. Во время происшествия в переходе находилось много людей.
В ГИБДД подтвердили гибель четырех человек. Между тем, как сообщил источник РИА Новости, «количество погибших выросло до пяти».
На месте работают спасатели и медики, создан штаб по ликвидации последствий смертельного ДТП. На место вылетел вертолет санитарной авиации для эвакуации наиболее пострадавших.
Тем временем появилось видео с места ДТП. На кадрах видны машины экстренных служб, а также подземный переход, на ступеньках которого стоит автобус. Вокруг места ЧП собралось множество людей.
В ГИБДД подтвердили гибель четырех человек. Между тем, как сообщил источник РИА Новости, «количество погибших выросло до пяти».
На месте работают спасатели и медики, создан штаб по ликвидации последствий смертельного ДТП. На место вылетел вертолет санитарной авиации для эвакуации наиболее пострадавших.
Тем временем появилось видео с места ДТП. На кадрах видны машины экстренных служб, а также подземный переход, на ступеньках которого стоит автобус. Вокруг места ЧП собралось множество людей.
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