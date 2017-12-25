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    ДТП с автобусом в Москве: видео с места. автобусы, ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДТП с автобусом в Москве: видео с места

    ДТП с автобусом в Москве: видео с места

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    • Фото: Роман Савенков / vk.com
    ДТП с автобусом в Москве: видео с места

    ДТП с автобусом в Москве: видео с места

    ДТП с автобусом в Москве: видео с места
    • Фото: Роман Савенков / vk.com

      • Источник в экстренных службах города сообщил, что количество погибших в ДТП с автобусом на Славянском бульваре увеличилось до пяти.

      Напомним, авария произошла у станции метро «Славянский бульвар», в одном из самых оживленных мест. Автобус въехал в пешеходный подземный переход на улице Герасима Курина у станции метро. Во время происшествия в переходе находилось много людей.

      В ГИБДД подтвердили гибель четырех человек. Между тем, как сообщил источник РИА Новости, «количество погибших выросло до пяти».

      На месте работают спасатели и медики, создан штаб по ликвидации последствий смертельного ДТП. На место вылетел вертолет санитарной авиации для эвакуации наиболее пострадавших.

      Тем временем появилось видео с места ДТП. На кадрах видны машины экстренных служб, а также подземный переход, на ступеньках которого стоит автобус. Вокруг места ЧП собралось множество людей.

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