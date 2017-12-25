Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом

    2 комментария

    ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом

    ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом

    Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в связи с резким ростом цен на такси перед новогодними праздниками.

    Служба намерена направить запросы о методах формирования тарифов на перевозки и причинах их роста, чтобы выяснить, нет ли ценового сговора.

    ФАС: «ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями — агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста».

    Жалобы в ФАС на резкий рост цен на такси в разных городах России посыпались с 22 декабря. Замглавы ведомства Андрей Цариковский пообещал лично разобраться в ситуации, если обнаружится, что агрегаторы повысили цены синхронно и на одни и те же суммы.

    В Uber уже отвергли подозрения ФАС в завышении цен перед праздниками.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru