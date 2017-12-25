ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в связи с резким ростом цен на такси перед новогодними праздниками.
Служба намерена направить запросы о методах формирования тарифов на перевозки и причинах их роста, чтобы выяснить, нет ли ценового сговора.
ФАС: «ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями — агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста».
Жалобы в ФАС на резкий рост цен на такси в разных городах России посыпались с 22 декабря. Замглавы ведомства Андрей Цариковский пообещал лично разобраться в ситуации, если обнаружится, что агрегаторы повысили цены синхронно и на одни и те же суммы.
В Uber уже отвергли подозрения ФАС в завышении цен перед праздниками.
ФАС: «ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями — агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста».
Жалобы в ФАС на резкий рост цен на такси в разных городах России посыпались с 22 декабря. Замглавы ведомства Андрей Цариковский пообещал лично разобраться в ситуации, если обнаружится, что агрегаторы повысили цены синхронно и на одни и те же суммы.
В Uber уже отвергли подозрения ФАС в завышении цен перед праздниками.
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