ФАС заинтересовалась ростом цен на такси перед новогодними праздниками

ФАС может провести проверку после жалоб пользователей приложений для вызова такси на завышение цен в преддверии праздников.
Федеральная антимонопольная служба может начать проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ряд сервисов такси на этой неделе повысил цены на поездки. Об этом в субботу сообщил «Интерфаксу» замглавы ФАС Андрей Цариковский.
Андрей Цариковский, замглавы ФАС: «В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю».
По словам Цариковского, необходимо выяснить, действительно ли повышение цен связано с ростом спроса на услуги.
Андрей Цариковский: «Если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор».
На этой неделе пользователи агрегаторов такси в разных городах обратили внимание на рост цен. Критика и жалобы стали появляться в соцсетях. Некоторые пользователи связывают повышение цен с тем, что во многих офисах и фирмах сейчас проводятся новогодние корпоративы.
Андрей Цариковский, замглавы ФАС: «В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю».
По словам Цариковского, необходимо выяснить, действительно ли повышение цен связано с ростом спроса на услуги.
Андрей Цариковский: «Если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор».
На этой неделе пользователи агрегаторов такси в разных городах обратили внимание на рост цен. Критика и жалобы стали появляться в соцсетях. Некоторые пользователи связывают повышение цен с тем, что во многих офисах и фирмах сейчас проводятся новогодние корпоративы.
Яндекс.Такси в Иркутске начинался так хорошо, а закончился тем, что нельзя никуда уехать дешевле чем за 300 рублей + чаевые из-за «высокого спроса». А это как бы на треть дороже любого другого такси.— D.Vᴀɴ (@devancheque) 23 декабря 2017 г.
#петербург весь Невский в стоящих на аварийке такси. При этом все службы выдают цены в три раза завышенные— Crew (@crew_koff) 22 декабря 2017 г.
Цены на поездку в такси уже поднялись ,— St (@stovbunn) 22 декабря 2017 г.
Они В предвкушении нг))
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