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    ФАС заинтересовалась ростом цен на такси перед новогодними праздниками

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    ФАС заинтересовалась ростом цен на такси перед новогодними праздниками

    ФАС заинтересовалась ростом цен на такси перед новогодними праздниками

    ФАС заинтересовалась ростом цен на такси перед новогодними праздниками
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • ФАС может провести проверку после жалоб пользователей приложений для вызова такси на завышение цен в преддверии праздников.

    Федеральная антимонопольная служба может начать проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ряд сервисов такси на этой неделе повысил цены на поездки. Об этом в субботу сообщил «Интерфаксу» замглавы ФАС Андрей Цариковский.

    Андрей Цариковский, замглавы ФАС: «В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю».

    По словам Цариковского, необходимо выяснить, действительно ли повышение цен связано с ростом спроса на услуги.

    Андрей Цариковский: «Если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор».

    На этой неделе пользователи агрегаторов такси в разных городах обратили внимание на рост цен. Критика и жалобы стали появляться в соцсетях. Некоторые пользователи связывают повышение цен с тем, что во многих офисах и фирмах сейчас проводятся новогодние корпоративы.






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