В Uber отвергли подозрения ФАС в завышении цен перед праздниками

В компании Uber ответили на заявления ФАС о возможной проверке в связи с ростом цен на поездки в такси.
Цены на поездки в такси перед новогодними праздниками формируются так же, как и в обычные дни. Об этом ТАСС сообщила представительница сервиса такси Uber Ирина Гущина. Напомним, ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский сообщил, что регулятор может начать проверку после многочисленных сообщений пользователей соцсетей о повышении цен на поездки в такси.
Гущина заявила, что рост цен вызван исключительно повышенным спросом на такси.
Ирина Гущина, директор по коммуникациям Uber в России и СНГ: «Если в определенный момент времени спрос (количество заказов) в конкретных районах города превышает предложение (количество доступных автомобилей на линии), платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города».
Когда соотношение спроса и предложения вернется в норму, цены снова будут ниже, добавила представительница компании.
Гущина заявила, что рост цен вызван исключительно повышенным спросом на такси.
Ирина Гущина, директор по коммуникациям Uber в России и СНГ: «Если в определенный момент времени спрос (количество заказов) в конкретных районах города превышает предложение (количество доступных автомобилей на линии), платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города».
Когда соотношение спроса и предложения вернется в норму, цены снова будут ниже, добавила представительница компании.
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