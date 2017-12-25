Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, подразумевает ли процедура обмена пленными помилования осужденных украинских граждан, в частности, Олега Сенцова.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, что, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается».
Сегодня по итогам миротворческой встречи патриарха Кирилла с главами ДНР и ЛНР и украинским политиком Виктором Медведчуком стало известно, что место и время обмена пленными будут объявлены 27 декабря. Во время разговора стороны согласовали детали обмена.
С просьбой о личном участии в переговорах по обмену пленными 15 ноября обратился к Владимиру Путину спецпредставитель Киева Виктор Медведчук, когда российский президент и патриарх Кирилл посещали Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Истре.
Сегодня по итогам миротворческой встречи патриарха Кирилла с главами ДНР и ЛНР и украинским политиком Виктором Медведчуком стало известно, что место и время обмена пленными будут объявлены 27 декабря. Во время разговора стороны согласовали детали обмена.
С просьбой о личном участии в переговорах по обмену пленными 15 ноября обратился к Владимиру Путину спецпредставитель Киева Виктор Медведчук, когда российский президент и патриарх Кирилл посещали Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Истре.
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