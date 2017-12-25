СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

Народному артисту СССР Олегу Табакову, который был госпитализирован в Первую градскую больницу, стало хуже.
Состояние любимца миллионов россиян ухудшилось накануне. Как сообщают СМИ, здоровье актера вызывает у медиков серьезные опасения.
Художественный руководитель «Табакерки» был госпитализирован в конце ноября. Его сын Антон подтвердил поставленный медиками диагноз — воспаление легких.
Ранее врачи отмечали, что состояние знаменитого актера и режиссера остается тяжелым, но в лечении наблюдается положительная динамика. В настоящее время все спектакли с участием Табакова отменены.
Художественный руководитель «Табакерки» был госпитализирован в конце ноября. Его сын Антон подтвердил поставленный медиками диагноз — воспаление легких.
Ранее врачи отмечали, что состояние знаменитого актера и режиссера остается тяжелым, но в лечении наблюдается положительная динамика. В настоящее время все спектакли с участием Табакова отменены.
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