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    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Народному артисту СССР Олегу Табакову, который был госпитализирован в Первую градскую больницу, стало хуже.

    Состояние любимца миллионов россиян ухудшилось накануне. Как сообщают СМИ, здоровье актера вызывает у медиков серьезные опасения.

    Художественный руководитель «Табакерки» был госпитализирован в конце ноября. Его сын Антон подтвердил поставленный медиками диагноз — воспаление легких.

    смотретьСын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Ранее врачи отмечали, что состояние знаменитого актера и режиссера остается тяжелым, но в лечении наблюдается положительная динамика. В настоящее время все спектакли с участием Табакова отменены.

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