«Он и от меня убегает»: потенциальные кандидаты в президенты отказались общаться друг с другом

В воскресенье возможные кандидаты в президенты подавали документы в Центризбирком. Некоторые из претендентов на президентский пост отказались общаться друг с другом.
В воскресенье в фойе Центральной избирательной комиссии встретились несколько потенциальных претендентов в кандидаты на пост президента, а также сопровождавшие их лица.
Документы в ЦИК одновременно принесли предприниматель Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный и журналист Олег Лурье. Полонский выступил перед представителями СМИ с критикой вероятных соперников, однако Навальный не стал вступать в полемику ни с ним, ни с сопровождавшими его лицами, и удалился.
Ранее сообщалось, что рабочий день Центризбиркома пришлось продлить из-за большого числа желающих подать документы для участия в президентских выборах. Заявления и протоколы приняли у самовыдвиженцев Сергея Полонского, Алексея Навального, Олега Лурье и Максима Сурайкина, который идет на выборы от «Коммунистов России».
К этому дню также успели подать документы для участия в президентских выборах представитель «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. А Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», перенесла визит в ЦИК на понедельник.
Напомним, для участия в выборах, которые пройдут 18 марта, самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января.
Документы в ЦИК одновременно принесли предприниматель Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный и журналист Олег Лурье. Полонский выступил перед представителями СМИ с критикой вероятных соперников, однако Навальный не стал вступать в полемику ни с ним, ни с сопровождавшими его лицами, и удалился.
Ранее сообщалось, что рабочий день Центризбиркома пришлось продлить из-за большого числа желающих подать документы для участия в президентских выборах. Заявления и протоколы приняли у самовыдвиженцев Сергея Полонского, Алексея Навального, Олега Лурье и Максима Сурайкина, который идет на выборы от «Коммунистов России».
К этому дню также успели подать документы для участия в президентских выборах представитель «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. А Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», перенесла визит в ЦИК на понедельник.
Напомним, для участия в выборах, которые пройдут 18 марта, самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января.
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