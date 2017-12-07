Росстат: новогодний стол россиян подорожал в среднем на 4%

Самый большой вклад в новогоднюю инфляцию внесли красная икра (+18,6%) и сливочное масло (+13,5%). Водка подорожала на 3,5%, отечественное шампанское — на 4,6%. Зато подешевели апельсины, лимоны и курица.Самый дорогой продуктовый набор на Чукотке — почти 8200 рублей, а также в Ненецком автономном округе, в Якутии и Москве. Самый дешевый — в Ингушетии: 3100 рублей, а также в Калмыкии и Чечне.