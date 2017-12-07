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    Росстат: новогодний стол россиян подорожал в среднем на 4%. Новый год, продукты, социология и статистика, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосстат: новогодний стол россиян подорожал в среднем на 4%

    Росстат: новогодний стол россиян подорожал в среднем на 4%

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    Росстат: новогодний стол россиян подорожал в среднем на 4%

    Росстат: новогодний стол россиян подорожал в среднем на 4%

    Росстат: новогодний стол россиян подорожал в среднем на 4%

      Новогодний стол средней российской семьи из четырех человек подорожал за год почти на 4% и стоит 6100 рублей, сообщил Росстат.

      Самый большой вклад в новогоднюю инфляцию внесли красная икра (+18,6%) и сливочное масло (+13,5%). Водка подорожала на 3,5%, отечественное шампанское — на 4,6%. Зато подешевели апельсины, лимоны и курица.

      Самый дорогой продуктовый набор на Чукотке — почти 8200 рублей, а также в Ненецком автономном округе, в Якутии и Москве. Самый дешевый — в Ингушетии: 3100 рублей, а также в Калмыкии и Чечне.

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