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    Росстат назвал регионы с самым дорогим и самым дешевым салатом оливье

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    Росстат назвал регионы с самым дорогим и самым дешевым салатом оливье

    Росстат назвал регионы с самым дорогим и самым дешевым салатом оливье

    Росстат рассчитал, сколько в этом году жители разных регионов РФ потратят на приготовление традиционных новогодних блюд.

    Самый дорогой салат оливье в 2017 году приготовят жители Чукотки. Стоимость продуктов для салата составит 526,32 рубля, свидетельствуют данные исследования Росстата, опубликованные на сайте службы. На втором и третьем местах по цене новогоднего блюда Ненецкий автономный округ и Камчатский край: там приготовление оливье обойдется в 496,41 и 479,83 рубля.

    Дешевле всего приготовить оливье будет в Калмыкии. Там набор продуктов для салата стоит 229,54 рубля, что на рубль дешевле, чем в прошлом году.
    Москва и Петербург занимают в этом рейтинге 8-е и 15 места. Салат стоит в этих городах 411,53 и 346,38 рубля. Севастополь находится на 33-строчке с показателем 307,72 рубля.

    Приготовить другое новогоднее блюдо — селедку под шубой — на Чукотке будет также дороже, чем в других регионах России (362,79 рубля), а дешевле всего приготовление этого салата обойдется жителям курской области (117,57 рубля). Москва, Петербург и Севастополь занимают в этом списке 10-е, 20-е и 25-е места (188,53, 168,83 и 161,15 рубля.)

    смотретьИндекс салата оливье: журналисты НТВ проверили выкладки Центробанка о динамике цен
    Индекс салата оливье: журналисты НТВ проверили выкладки Центробанка о динамике цен
    Росстат представляет исследование цен на блюда новогоднего стола каждый год. Расчеты делаются на семью из четырех человек. В прошлом году Чукотский автономный округ также оказался на первом месте, а дешевле всего праздничный стол обошелся жителям Калмыкии и Мордовии.

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