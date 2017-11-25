Репортеры НТВ рассчитали стоимость новогоднего стола в разных регионах России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на примере главных новогодних салатов попыталась объяснить, что такое инфляция и как на самом деле за год выросли цены. По оценкам ЦБ, средних размеров салатница с сельдью под шубой обойдется в 150 рублей, оливье — в 311.
Проверить расчеты ЦБ на практике решил самый молодой народный избранник — 22-летний Василий Власов. Вооружившись рецептом оливье от Центробанка, он отправился в ближайший к Госдуме супермаркет. Но не пробили еще половину ингредиентов будущего салата, а чек уже больше, чем 300 заявленных Центробанком рублей.
Может, цифры не сходятся, потому что на порцию салата продуктов уйдет меньше, чем депутат накидал в корзинку? Или где-то ошибка в расчетах? Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев объясняет: глава ЦБ предложила мерить инфляцию салатами для наглядности.
Игорь Дмитриев, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России: «Росстат собирает эти цены по 300 точкам страны».
Год назад тот же Росстат посчитал, во что в разных регионах России семье из четырех человек обойдется новогодний стол. В лидерах оказалась Чукотка — здесь, чтобы выпить и закусить придется раскошелиться на восемь с лишним тысяч рублей. Чуть легче продуктовая корзина в Магадане — 7000. Выгоднее всего отмечать новый год в Калмыкии и Мордовии — 4000 рублей. В Москве средний чек — 6800.
Что почем в этом году, проверили репортеры НТВ, сложив в корзину традиционный новогодний набор и стараясь при этом брать товары со скидками. На Чукотке, как ни экономь, все равно в разы дороже, чем в Саранске и Москве, — 8700. В столице пришлось выложить на 350 рублей больше, чем Росстат прогнозировал год назад, — 7150 рублей.
Подробности — в репортаже программы «Центральное телевидение».
Может, цифры не сходятся, потому что на порцию салата продуктов уйдет меньше, чем депутат накидал в корзинку? Или где-то ошибка в расчетах? Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев объясняет: глава ЦБ предложила мерить инфляцию салатами для наглядности.
Игорь Дмитриев, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России: «Росстат собирает эти цены по 300 точкам страны».
Год назад тот же Росстат посчитал, во что в разных регионах России семье из четырех человек обойдется новогодний стол. В лидерах оказалась Чукотка — здесь, чтобы выпить и закусить придется раскошелиться на восемь с лишним тысяч рублей. Чуть легче продуктовая корзина в Магадане — 7000. Выгоднее всего отмечать новый год в Калмыкии и Мордовии — 4000 рублей. В Москве средний чек — 6800.
Что почем в этом году, проверили репортеры НТВ, сложив в корзину традиционный новогодний набор и стараясь при этом брать товары со скидками. На Чукотке, как ни экономь, все равно в разы дороже, чем в Саранске и Москве, — 8700. В столице пришлось выложить на 350 рублей больше, чем Росстат прогнозировал год назад, — 7150 рублей.
Подробности — в репортаже программы «Центральное телевидение».
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