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    США могут отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за КНДР. Олимпиада, США, Северная Корея, Южная Корея, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША могут отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за КНДР

    США могут отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за КНДР

    4 комментария
    США могут отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане <nobr>из-за</nobr> КНДР

    США могут отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за КНДР

    США могут отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане <nobr>из-за</nobr> КНДР

      В Вашингтоне пока не решили, поедет ли национальная сборная на Олимпийские игры в Южной Корее.

      Американский постпред при ООН Никки Хейли в телеинтервью сообщила, что этот вопрос остается открытым, а проблема обеспечения безопасности олимпийцев обсуждается в ежедневном режиме.

      На прошлой неделе помощник Трампа сказал, что КНДР — самая большая угроза для США, и риск войны с этой страной возрастает каждый день.

      В четверг представитель официального Пхеньяна заявил, что война на Корейском полуострове неизбежна. Об этом, по оценке МИД КНДР, свидетельствуют и американо-южнокорейские военные учения, и угрозы, звучащие из Вашингтона. Открытым остается только один вопрос, говорится в заявлении дипломатического ведомства Северной Кореи, когда именно США нанесут первый удар.

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