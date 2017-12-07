США могут отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за КНДР

В Вашингтоне пока не решили, поедет ли национальная сборная на Олимпийские игры в Южной Корее.
Американский постпред при ООН Никки Хейли в телеинтервью сообщила, что этот вопрос остается открытым, а проблема обеспечения безопасности олимпийцев обсуждается в ежедневном режиме.
На прошлой неделе помощник Трампа сказал, что КНДР — самая большая угроза для США, и риск войны с этой страной возрастает каждый день.
В четверг представитель официального Пхеньяна заявил, что война на Корейском полуострове неизбежна. Об этом, по оценке МИД КНДР, свидетельствуют и американо-южнокорейские военные учения, и угрозы, звучащие из Вашингтона. Открытым остается только один вопрос, говорится в заявлении дипломатического ведомства Северной Кореи, когда именно США нанесут первый удар.
На прошлой неделе помощник Трампа сказал, что КНДР — самая большая угроза для США, и риск войны с этой страной возрастает каждый день.
В четверг представитель официального Пхеньяна заявил, что война на Корейском полуострове неизбежна. Об этом, по оценке МИД КНДР, свидетельствуют и американо-южнокорейские военные учения, и угрозы, звучащие из Вашингтона. Открытым остается только один вопрос, говорится в заявлении дипломатического ведомства Северной Кореи, когда именно США нанесут первый удар.
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