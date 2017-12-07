Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  

    В КНДР заявили о неизбежности войны на полуострове

    комментировать

    В КНДР заявили о неизбежности войны на полуострове

    В КНДР заявили о неизбежности войны на полуострове

    В КНДР военные учения ВВС США и Южной Кореи расценивают как подготовку к войне. По данным МИД Северной Кореи, вооруженного конфликта на полуострове не избежать, это лишь вопрос времени.

    Представители МИД КНДР прокомментировали американо-южнокорейские военные тренировки, в которых принимают участие больше 230 самолетов. Дипломаты отметили, что « учения, направленные против КНДР, и воинственные заявления американских политиков вызывают у них тревогу».

    МИД КНДР: «Неосторожные высказывания о войне, произнесенные людьми из ближайшего окружения Трампа, а также безрассудные военные маневры США доказывают то, что нынешняя администрация США приняла решение спровоцировать войну на Корейском полуострове и использует поэтапный подход, чтобы достичь этой цели».

    Война на Корейском полуострове неизбежна, следует из заявления МИД КНДР. В ведомстве отметили, что «сейчас остается только один вопрос: когда она разразится».

    При этом представитель МИД Северной Кореи подчеркнул: «Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем», сообщает ТАСС.

    4 декабря США и Южная Корея начали самые масштабные в истории двух стран учения ВВС The Vigilant Ace («Бдительный ас»). В маневрах принимают участие больше 230 самолетов, в том числе впервые сразу шесть американских малозаметных истребителей F-22 Raptor. В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что учения должны продемонстрировать способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на провокации Северной Кореи и пуски баллистических ракет.

    смотретьСовбез ООН на экстренном заседании осудил новые ракетные испытания КНДР
    Совбез ООН на экстренном заседании осудил новые ракетные испытания КНДР
    Тренировки проходят на фоне нового обострения обстановки на полуострове. В конце ноября Пхеньян испытал ракету Hwasong-15. Она способна поразить цель на расстоянии 13 тысяч километров, то есть накрыть всю территорию США.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru