В КНДР заявили о неизбежности войны на полуострове

В КНДР военные учения ВВС США и Южной Кореи расценивают как подготовку к войне. По данным МИД Северной Кореи, вооруженного конфликта на полуострове не избежать, это лишь вопрос времени.
Представители МИД КНДР прокомментировали американо-южнокорейские военные тренировки, в которых принимают участие больше 230 самолетов. Дипломаты отметили, что « учения, направленные против КНДР, и воинственные заявления американских политиков вызывают у них тревогу».
МИД КНДР: «Неосторожные высказывания о войне, произнесенные людьми из ближайшего окружения Трампа, а также безрассудные военные маневры США доказывают то, что нынешняя администрация США приняла решение спровоцировать войну на Корейском полуострове и использует поэтапный подход, чтобы достичь этой цели».
Война на Корейском полуострове неизбежна, следует из заявления МИД КНДР. В ведомстве отметили, что «сейчас остается только один вопрос: когда она разразится».
При этом представитель МИД Северной Кореи подчеркнул: «Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем», сообщает ТАСС.
4 декабря США и Южная Корея начали самые масштабные в истории двух стран учения ВВС The Vigilant Ace («Бдительный ас»). В маневрах принимают участие больше 230 самолетов, в том числе впервые сразу шесть американских малозаметных истребителей F-22 Raptor. В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что учения должны продемонстрировать способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на провокации Северной Кореи и пуски баллистических ракет.
Тренировки проходят на фоне нового обострения обстановки на полуострове. В конце ноября Пхеньян испытал ракету Hwasong-15. Она способна поразить цель на расстоянии 13 тысяч километров, то есть накрыть всю территорию США.
МИД КНДР: «Неосторожные высказывания о войне, произнесенные людьми из ближайшего окружения Трампа, а также безрассудные военные маневры США доказывают то, что нынешняя администрация США приняла решение спровоцировать войну на Корейском полуострове и использует поэтапный подход, чтобы достичь этой цели».
Война на Корейском полуострове неизбежна, следует из заявления МИД КНДР. В ведомстве отметили, что «сейчас остается только один вопрос: когда она разразится».
При этом представитель МИД Северной Кореи подчеркнул: «Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем», сообщает ТАСС.
4 декабря США и Южная Корея начали самые масштабные в истории двух стран учения ВВС The Vigilant Ace («Бдительный ас»). В маневрах принимают участие больше 230 самолетов, в том числе впервые сразу шесть американских малозаметных истребителей F-22 Raptor. В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что учения должны продемонстрировать способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на провокации Северной Кореи и пуски баллистических ракет.
Тренировки проходят на фоне нового обострения обстановки на полуострове. В конце ноября Пхеньян испытал ракету Hwasong-15. Она способна поразить цель на расстоянии 13 тысяч километров, то есть накрыть всю территорию США.
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