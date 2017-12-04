Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  
    США и Южная Корея начали масштабные совместные учения ВВС. США, Южная Корея, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША и Южная Корея начали масштабные совместные учения ВВС

    США и Южная Корея начали масштабные совместные учения ВВС

    комментировать
    США и Южная Корея начали масштабные совместные учения ВВС

    США и Южная Корея начали масштабные совместные учения ВВС

    США и Южная Корея начали масштабные совместные учения ВВС

      США и Южная Корея сегодня начинают самые масштабные в истории двух стран учения ВВС.

      В маневрах примут участие больше 230 самолетов. В том числе впервые сразу шесть американских малозаметных истребителей F-22 Raptor. В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что учения должны продемонстрировать способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на провокации Северной Кореи и пуски баллистических ракет.

      Пэк Тэ Хён, представитель Министерства национальной обороны Республики Корея: «Учения направлены на отработку боевого взаимодействия ВВС в любую погоду, днем и ночью. Союзники отработают разные сценарии, в том числе нанесение высокоточных ударов по учебным целям, представляющим собой копии северокорейских объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР».

      Маневры проходят на фоне нового обострения обстановки на Северокорейском полуострове. Неделю назад Пхеньян испытал ракету «Хвасон-15». Она способна поразить цель на расстоянии 13 тысяч километров, то есть накрыть всю территорию США.

      В Северной Корее в свою очередь заявляют, что масштабные учения еще больше обострят напряжённость в регионе.

      Новости по теме

      Напряженность на Корейском полуострове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru