США и Южная Корея начали масштабные совместные учения ВВС

США и Южная Корея сегодня начинают самые масштабные в истории двух стран учения ВВС.

В маневрах примут участие больше 230 самолетов. В том числе впервые сразу шесть американских малозаметных истребителей F-22 Raptor. В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что учения должны продемонстрировать способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на провокации Северной Кореи и пуски баллистических ракет.



Пэк Тэ Хён, представитель Министерства национальной обороны Республики Корея: «Учения направлены на отработку боевого взаимодействия ВВС в любую погоду, днем и ночью. Союзники отработают разные сценарии, в том числе нанесение высокоточных ударов по учебным целям, представляющим собой копии северокорейских объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР».



Маневры проходят на фоне нового обострения обстановки на Северокорейском полуострове. Неделю назад Пхеньян испытал ракету «Хвасон-15». Она способна поразить цель на расстоянии 13 тысяч километров, то есть накрыть всю территорию США.



В Северной Корее в свою очередь заявляют, что масштабные учения еще больше обострят напряжённость в регионе.