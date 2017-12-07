В столкновениях с израильскими военными пострадали 50 палестинцев

Около 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками, которые прошли в четверг на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
Представители Красного Полумесяца оказали помощь 49 раненым. Также известно о троих пострадавших в стычках с военными в секторе Газа. Люди поступали к медикам с огнестрельными ранениями, повреждениями от резиновых пуль и с симптомами отравления слезоточивым газом, сообщает РИА Новости.
Причиной нового обострения стало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Американский президент накануне вечером выполнил свое очередное предвыборное обещание, так и не вняв предупреждениям всех мировых стран: подобный шаг лишь обострит и без того напряженную ситуацию в регионе.
В итоге по всей Палестине и Ближнему Востоку вспыхнули массовые акции протеста и запылали портреты Трампа. Движение ФАТХ организовало всеобщую забастовку, жизнь на Западном берегу фактически парализована.
Причиной нового обострения стало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Американский президент накануне вечером выполнил свое очередное предвыборное обещание, так и не вняв предупреждениям всех мировых стран: подобный шаг лишь обострит и без того напряженную ситуацию в регионе.
В итоге по всей Палестине и Ближнему Востоку вспыхнули массовые акции протеста и запылали портреты Трампа. Движение ФАТХ организовало всеобщую забастовку, жизнь на Западном берегу фактически парализована.
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