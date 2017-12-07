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    В столкновениях с израильскими военными пострадали 50 палестинцев. Израиль, Палестина, США, армии мира, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ столкновениях с израильскими военными пострадали 50 палестинцев

    В столкновениях с израильскими военными пострадали 50 палестинцев

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    В столкновениях с израильскими военными пострадали 50 палестинцев

    В столкновениях с израильскими военными пострадали 50 палестинцев

    В столкновениях с израильскими военными пострадали 50 палестинцев

      Около 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками, которые прошли в четверг на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

      Представители Красного Полумесяца оказали помощь 49 раненым. Также известно о троих пострадавших в стычках с военными в секторе Газа. Люди поступали к медикам с огнестрельными ранениями, повреждениями от резиновых пуль и с симптомами отравления слезоточивым газом, сообщает РИА Новости.

      Причиной нового обострения стало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Американский президент накануне вечером выполнил свое очередное предвыборное обещание, так и не вняв предупреждениям всех мировых стран: подобный шаг лишь обострит и без того напряженную ситуацию в регионе.

      смотретьНа Западном берегу реки Иордан начались столкновения
      На Западном берегу реки Иордан начались столкновения
      В итоге по всей Палестине и Ближнему Востоку вспыхнули массовые акции протеста и запылали портреты Трампа. Движение ФАТХ организовало всеобщую забастовку, жизнь на Западном берегу фактически парализована.

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