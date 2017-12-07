«Игра с огнем»: эксперт о последствиях решения Трампа по Иерусалиму

Совет Безопасности ООН собирается на экстренное заседание
из-за позиции США по Иерусалиму. Встреча состоится в пятницу, 8 декабря. Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина рассказала, к каким последствиям могут привести шаги Вашингтона.
Дмитрий Завойстый, ведущий НТВ: «Елена Владимировна, если в США своим гражданам советуют быть аккуратнее в арабских странах, то главный вопрос, который возникает: зачем вообще Трамп пошел на такой шаг и именно сейчас?»
Елена Супонина: «Я бы посоветовала американским гражданам быть аккуратнее не только в арабских странах, но вообще в мусульманских странах и в целом в регионе Ближнего и Среднего Востока. Это, собственно, и делается. Предупреждение американским гражданам уже выдает одно посольство за другим. Обстановка опасная, но беда в том, что рост насилия на Ближнем Востоке вокруг теперь уже палестинской проблемы может аукнуться и гражданам другим стран».
Елена Супонина высказала мнение, что решение Трампа может привести к усилению угрозы терроризма.
Елена Супонина: « Угроза терроризма велика, мы все это знаем. Опасно уже перемещаться даже по Европе. Я считаю, что после этих заявлений и шагов Дональда Трампа угроза может возрасти в разы».
Эксперт попыталась объяснить смысл действий Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля. Как отметила Супонина, президент США непредсказуем.
Елена Супонина: «Можно ли найти смысл в действиях пиромана, человека, который получает наслаждение от возникновения новых пожаров и, более того, лично подносящего спичку для того, чтобы эти пожары разгорелись. Если этот человек президент США, то, конечно же, мы обязаны найти этот смысл. Возможно, он таким образом хочет подтолкнуть стороны к переговорам. Такие странные объяснения звучат в последнее время от некоторых американских экспертов».
Но, по мнению ближневосточного эксперта, Трамп ведет очень опасную игру, которую действительно можно назвать «игрой с огнем».
Дмитрий Завойстый: «Елена Владимировна, а что России в этой ситуации делать?»
Елена Супонина: «Уже объявлено о чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН. Со стороны нашего парламента звучит осуждение. Но надо сейчас постараться охладить горячие головы, потому что очень многие мусульманские страны готовы действовать решительно, и народ может выйти на улицы, волнения могут привести и к погромам, не говоря о вездесущей угрозе терроризма».
Кроме того, эксперт считает необходимым обратиться к США с призывом в будущем координировать свои действия с другими странами.
Елена Супонина: «Ведь есть квартет ближневосточных посредников, в него входят Россия, ООН, ЕС, США. Но это все в идеале. В реальности мы сталкиваемся с Дональдом Трампом — человеком непредсказуемым, готовым на многое. Здесь, наверное, придется реагировать как скорая помощь, которая то там, то здесь будет оказывать первую помощь и поддержку, но проблемы будут только усугубляться».
Елена Супонина: «Я бы посоветовала американским гражданам быть аккуратнее не только в арабских странах, но вообще в мусульманских странах и в целом в регионе Ближнего и Среднего Востока. Это, собственно, и делается. Предупреждение американским гражданам уже выдает одно посольство за другим. Обстановка опасная, но беда в том, что рост насилия на Ближнем Востоке вокруг теперь уже палестинской проблемы может аукнуться и гражданам другим стран».
Елена Супонина высказала мнение, что решение Трампа может привести к усилению угрозы терроризма.
Елена Супонина: « Угроза терроризма велика, мы все это знаем. Опасно уже перемещаться даже по Европе. Я считаю, что после этих заявлений и шагов Дональда Трампа угроза может возрасти в разы».
Эксперт попыталась объяснить смысл действий Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля. Как отметила Супонина, президент США непредсказуем.
Елена Супонина: «Можно ли найти смысл в действиях пиромана, человека, который получает наслаждение от возникновения новых пожаров и, более того, лично подносящего спичку для того, чтобы эти пожары разгорелись. Если этот человек президент США, то, конечно же, мы обязаны найти этот смысл. Возможно, он таким образом хочет подтолкнуть стороны к переговорам. Такие странные объяснения звучат в последнее время от некоторых американских экспертов».
Но, по мнению ближневосточного эксперта, Трамп ведет очень опасную игру, которую действительно можно назвать «игрой с огнем».
Дмитрий Завойстый: «Елена Владимировна, а что России в этой ситуации делать?»
Елена Супонина: «Уже объявлено о чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН. Со стороны нашего парламента звучит осуждение. Но надо сейчас постараться охладить горячие головы, потому что очень многие мусульманские страны готовы действовать решительно, и народ может выйти на улицы, волнения могут привести и к погромам, не говоря о вездесущей угрозе терроризма».
Кроме того, эксперт считает необходимым обратиться к США с призывом в будущем координировать свои действия с другими странами.
Елена Супонина: «Ведь есть квартет ближневосточных посредников, в него входят Россия, ООН, ЕС, США. Но это все в идеале. В реальности мы сталкиваемся с Дональдом Трампом — человеком непредсказуемым, готовым на многое. Здесь, наверное, придется реагировать как скорая помощь, которая то там, то здесь будет оказывать первую помощь и поддержку, но проблемы будут только усугубляться».
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