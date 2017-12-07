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    На Западном берегу Иордана начались столкновения

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    На Западном берегу Иордана начались столкновения

    На Западном берегу Иордана начались столкновения

    Стычки между палестинцами и израильскими военнослужащими вспыхнули на Западном берегу реки Иордан.

    Конфронтация между палестинской молодежью и израильской армией произошла в районе Хеврона.

    Рядом с израильскими КПП возводятся баррикады, люди «жгут покрышки», сообщает телеканал Sky News Arabia.

    Это первые стычки на палестинских территориях после заявления президента США Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива.

    смотретьИзраильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан
    Израильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан
    После этого лидер ХАМАС заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке и призвал к началу новой интифады (восстания).

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