На Западном берегу Иордана начались столкновения

Стычки между палестинцами и израильскими военнослужащими вспыхнули на Западном берегу реки Иордан.
Конфронтация между палестинской молодежью и израильской армией произошла в районе Хеврона.
Рядом с израильскими КПП возводятся баррикады, люди «жгут покрышки», сообщает телеканал Sky News Arabia.
Это первые стычки на палестинских территориях после заявления президента США Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива.
После этого лидер ХАМАС заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке и призвал к началу новой интифады (восстания).
Рядом с израильскими КПП возводятся баррикады, люди «жгут покрышки», сообщает телеканал Sky News Arabia.
Это первые стычки на палестинских территориях после заявления президента США Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива.
После этого лидер ХАМАС заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке и призвал к началу новой интифады (восстания).
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