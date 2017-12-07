«Мирный процесс похоронен»: лидер ХАМАС призвал Палестину к восстанию

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания выступил с заявлением после решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
Исмаил Хания заявил о прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.
Исмаил Хания: «В свете новых приоритетов мирный процесс между палестинцами и израильтянами был принесен в жертву, сделки века не будет».
Он подчеркнул, что решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США «положило конец мирным соглашения Осло и навсегда похоронило мирный процесс на Ближнем Востоке». По его словам, этот шаг Вашингтона означает начало нового политического этапа, и «перед лицом несправедливого решения» Палестина намерена пересмотреть свои приоритеты.
Исмаил Хания: «Перед лицом вызова, с которым мы сталкиваемся, нет признания легитимности оккупации на земле Палестины».
Лидер политбюро ХАМАС призвал Палестину к началу новой интифады (восстанию — ред.).
Исмаил Хания: «Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на „день гнева“ и объявить этот день началом новой интифады. Завтра начнется восстание нашего народа против оккупации, и мы уверены в победе, возвращении и освобождении нашей святой земли».
Он добавил, что всем структурным подразделениям ХАМАС уже отдан приказ быть готовыми к «отражению любой угрозы».
Исмаил Хания: «В свете новых приоритетов мирный процесс между палестинцами и израильтянами был принесен в жертву, сделки века не будет».
Он подчеркнул, что решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США «положило конец мирным соглашения Осло и навсегда похоронило мирный процесс на Ближнем Востоке». По его словам, этот шаг Вашингтона означает начало нового политического этапа, и «перед лицом несправедливого решения» Палестина намерена пересмотреть свои приоритеты.
Исмаил Хания: «Перед лицом вызова, с которым мы сталкиваемся, нет признания легитимности оккупации на земле Палестины».
Лидер политбюро ХАМАС призвал Палестину к началу новой интифады (восстанию — ред.).
Исмаил Хания: «Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на „день гнева“ и объявить этот день началом новой интифады. Завтра начнется восстание нашего народа против оккупации, и мы уверены в победе, возвращении и освобождении нашей святой земли».
Он добавил, что всем структурным подразделениям ХАМАС уже отдан приказ быть готовыми к «отражению любой угрозы».
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