Беглеца Саакашвили не пустили помыться в гостиницу «Киев»

СМИ сообщили о попытках лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили прорваться в гостиницу «Киев» в центре украинской столицы.
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, которого украинские власти объявили в розыск, хотел принять душ в отеле, однако опальному политику сделать это не удалось.
Антон Геращенко, депутат Верховной рады от «Народного фронта»: «Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель „Киев“, чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили».
По словам парламентария, Саакашвили в палаточном городке «окружил себя боевиками», стражи порядка не предпринимают резких шагов, чтобы избежать кровопролития, сообщает РИА Новости.
Во вторник в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск. Политику удалось убежать от правоохранителей и забраться на крышу 8-этажного дома. Там он угрожал, что бросится вниз.
В конце концов сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили, но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили его, а затем устроили митинг у стен Рады.
Антон Геращенко, депутат Верховной рады от «Народного фронта»: «Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель „Киев“, чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили».
По словам парламентария, Саакашвили в палаточном городке «окружил себя боевиками», стражи порядка не предпринимают резких шагов, чтобы избежать кровопролития, сообщает РИА Новости.
Во вторник в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск. Политику удалось убежать от правоохранителей и забраться на крышу 8-этажного дома. Там он угрожал, что бросится вниз.
В конце концов сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили, но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили его, а затем устроили митинг у стен Рады.
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