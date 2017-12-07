«Большой подарок»: работники ГАЗа приветствовали решение Путина об участии в выборах

Одна из главных тем, которую сегодня обсуждают в России и за рубежом, — решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента. О своем участии в выборах он объявил накануне в Нижнем Новгороде во время посещения Горьковского автомобильного завода.
За 85 лет работники ГАЗа привыкли ощущать себя частью богатой истории большой страны. Но к тому, что они лично услышат главное политическое заявление президента, заводчане точно не готовились. Больше пяти тысяч человек, когда шли на концерт, знали, конечно, что Владимир Путин в Нижнем Новгороде и будет их поздравлять. Но оказалось, что и им выпала возможность поздравить президента. На короткий вопрос он дал короткий ответ.
Владимир Путин: «Действительно, лучшего места и повода, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать кандидатуру на должность президента Российской Федерации».
Минутой ранее Владимир Путин произнес торжественную, но в тоже время очень теплую речь, как будто разговаривал с рабочими предприятия у них дома. Что, впрочем, так и было, ведь в концертный зал превратили один из крупнейших цехов ГАЗа. Это площади, которые готовят под будущие проекты завода. Хорошо знакомый работникам индустриальный антураж в новом свете. Теперь еще и в свете предстоящей политической борьбы на президентских выборах. Заканчивая речь, Владимир Путин поблагодарил заводчан за поддержку, ведь идти вперед, по словам президента, нужно только вместе. Судя по реакции, не сомневаются в этом и рабочие.
Лариса Глухова, сотрудница ГАЗа: «Мы его выбирали, будем выбирать. Это нам был большой сюрприз и подарок».
Вопрос президенту, который задал работник ГАЗа, хоть и был предсказуемым, но после того как Путин тремя часами ранее уже отвечал на него, вопрос этот стал во многом неожиданным. На вручении премии «Доброволец России» в Москве глава государства сказал, что для участия в выборах кандидату нужны доверие и поддержка.
Владимир Путин: «Действительно, лучшего места и повода, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать кандидатуру на должность президента Российской Федерации».
Минутой ранее Владимир Путин произнес торжественную, но в тоже время очень теплую речь, как будто разговаривал с рабочими предприятия у них дома. Что, впрочем, так и было, ведь в концертный зал превратили один из крупнейших цехов ГАЗа. Это площади, которые готовят под будущие проекты завода. Хорошо знакомый работникам индустриальный антураж в новом свете. Теперь еще и в свете предстоящей политической борьбы на президентских выборах. Заканчивая речь, Владимир Путин поблагодарил заводчан за поддержку, ведь идти вперед, по словам президента, нужно только вместе. Судя по реакции, не сомневаются в этом и рабочие.
Лариса Глухова, сотрудница ГАЗа: «Мы его выбирали, будем выбирать. Это нам был большой сюрприз и подарок».
Вопрос президенту, который задал работник ГАЗа, хоть и был предсказуемым, но после того как Путин тремя часами ранее уже отвечал на него, вопрос этот стал во многом неожиданным. На вручении премии «Доброволец России» в Москве глава государства сказал, что для участия в выборах кандидату нужны доверие и поддержка.
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