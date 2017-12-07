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    Миллионы россиян обсуждают решение Путина баллотироваться на новый срок. Путин, выборы, заводы и фабрики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМиллионы россиян обсуждают решение Путина баллотироваться на новый срок

    Миллионы россиян обсуждают решение Путина баллотироваться на новый срок

    13 комментариев
    Миллионы россиян обсуждают решение Путина баллотироваться на новый срок

    Миллионы россиян обсуждают решение Путина баллотироваться на новый срок

    Миллионы россиян обсуждают решение Путина баллотироваться на новый срок

      О своем участии в президентских выборах 2018-го года глава государства объявил накануне.

      Владимир Путин, президент РФ: «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации».

      Заявление о том, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах президента, прозвучало в Нижнем Новгороде накануне. Президент посетил завод ГАЗ, который отмечает 85-летие. В одном из цехов, где проходила встреча сотрудников завода с президентом, собрались несколько тысяч человек.

      Лариса Глухова, сотрудник Горьковского автомобильного завода: «Мы его выбирали и будем выбирать. Это нам был большой сюрприз и подарок».

      О поддержке Путина на выборах уже заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение президента прокомментировали и в обеих палатах парламента.

      Валентина Матвивенко, спикер Совета Федерации: «Владимир Владимирович является реальным национальным лидером страны. Люди относятся к нему с уважением, он имеет большую поддержку населения. Это гарантия того, что та программа, которую он планирует реализовать в случае его избрания, будет опираться на поддержку людей».

      Вячеслав Володин, председатель Госудмы РФ: «Мы надеемся, что с его именем у страны будет и развитие, и будущее. И, что самое главное, люди будут защищены».

      Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме: «Я думаю, в нашей стране очень многие этого решения ждали. Потому что сегодня люди верят нашему президенту, а мы, как депутаты фракции „Единая Россия“, реализуем тот курс, который обозначил президент нашей страны».

      Ранее о намерении участвовать в президентской гонке объявили Владимир Жириновский, Григория Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак. Напомним, Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году был переизбран на второй срок. С 2008 по 2012 год Путин работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

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