Миллионы россиян обсуждают решение Путина баллотироваться на новый срок

О своем участии в президентских выборах
2018-го года глава государства объявил накануне.
Владимир Путин, президент РФ: «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации».
Заявление о том, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах президента, прозвучало в Нижнем Новгороде накануне. Президент посетил завод ГАЗ, который отмечает 85-летие. В одном из цехов, где проходила встреча сотрудников завода с президентом, собрались несколько тысяч человек.
Лариса Глухова, сотрудник Горьковского автомобильного завода: «Мы его выбирали и будем выбирать. Это нам был большой сюрприз и подарок».
О поддержке Путина на выборах уже заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение президента прокомментировали и в обеих палатах парламента.
Валентина Матвивенко, спикер Совета Федерации: «Владимир Владимирович является реальным национальным лидером страны. Люди относятся к нему с уважением, он имеет большую поддержку населения. Это гарантия того, что та программа, которую он планирует реализовать в случае его избрания, будет опираться на поддержку людей».
Вячеслав Володин, председатель Госудмы РФ: «Мы надеемся, что с его именем у страны будет и развитие, и будущее. И, что самое главное, люди будут защищены».
Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме: «Я думаю, в нашей стране очень многие этого решения ждали. Потому что сегодня люди верят нашему президенту, а мы, как депутаты фракции „Единая Россия“, реализуем тот курс, который обозначил президент нашей страны».
Ранее о намерении участвовать в президентской гонке объявили Владимир Жириновский, Григория Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак. Напомним, Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году был переизбран на второй срок. С 2008 по 2012 год Путин работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.
Заявление о том, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах президента, прозвучало в Нижнем Новгороде накануне. Президент посетил завод ГАЗ, который отмечает 85-летие. В одном из цехов, где проходила встреча сотрудников завода с президентом, собрались несколько тысяч человек.
Лариса Глухова, сотрудник Горьковского автомобильного завода: «Мы его выбирали и будем выбирать. Это нам был большой сюрприз и подарок».
О поддержке Путина на выборах уже заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение президента прокомментировали и в обеих палатах парламента.
Валентина Матвивенко, спикер Совета Федерации: «Владимир Владимирович является реальным национальным лидером страны. Люди относятся к нему с уважением, он имеет большую поддержку населения. Это гарантия того, что та программа, которую он планирует реализовать в случае его избрания, будет опираться на поддержку людей».
Вячеслав Володин, председатель Госудмы РФ: «Мы надеемся, что с его именем у страны будет и развитие, и будущее. И, что самое главное, люди будут защищены».
Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме: «Я думаю, в нашей стране очень многие этого решения ждали. Потому что сегодня люди верят нашему президенту, а мы, как депутаты фракции „Единая Россия“, реализуем тот курс, который обозначил президент нашей страны».
Ранее о намерении участвовать в президентской гонке объявили Владимир Жириновский, Григория Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак. Напомним, Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году был переизбран на второй срок. С 2008 по 2012 год Путин работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.
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