Бах: МОК возьмет на себя все расходы по участию россиян в Олимпиаде-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что его организация возьмет на себя все расходы по участию спортсменов из России в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. По словам Томаса Баха, российские спортсмены смогут на церемонии закрытия Олимпиады пройти под флагом РФ.
Президент Международного олимпийского комитета заявил, что его организация возьмет на себя все расходы по участию спортсменов из России в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.
Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета: «Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти спортсмены не будут отличаться от любых других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, есть бесплатно, будет оплачена часть обслуживающего персонала».
Об этом президент МОК заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы об участии России в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Бах также заявил, что российские спортсмены смогут пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр, в случае выполнения Россией ряда требований.
Томас Бах: «Мы оставили возможность пройти российским спортсменам на церемонии закрытия с национальным флагом. Такое решение может подвести черту под этим неприятным эпизодом в олимпийском движении. И тогда, после применения этих санкций, все вновь будут горячо приветствоваться на Олимпийских играх и в олимпийском движении. В таком случае церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования, и новое начало стало возможным. Мы ориентируемся на чистое будущее российского спорта. Я полагаю, что это стало бы действительно решительным сигналом для нового начала».
Ранее Томас Бах сообщил о создании специальной группы, которая выработает правила участия российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане.
Напомним, накануне исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к зимним Играм в Пхёнчхане только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом. Вопрос участия российских спортсменов в Играх будет обсуждаться на олимпийском собрании, которое пройдет в Москве 12 декабря. В среду Владимир Путин заявил, что Россия не намерена объявлять бойкот Олимпийских игр в Пхёнчхане, а власти не будут препятствовать участию спортсменов в Играх в нейтральном статусе.
Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета: «Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти спортсмены не будут отличаться от любых других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, есть бесплатно, будет оплачена часть обслуживающего персонала».
Об этом президент МОК заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы об участии России в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Бах также заявил, что российские спортсмены смогут пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр, в случае выполнения Россией ряда требований.
Томас Бах: «Мы оставили возможность пройти российским спортсменам на церемонии закрытия с национальным флагом. Такое решение может подвести черту под этим неприятным эпизодом в олимпийском движении. И тогда, после применения этих санкций, все вновь будут горячо приветствоваться на Олимпийских играх и в олимпийском движении. В таком случае церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования, и новое начало стало возможным. Мы ориентируемся на чистое будущее российского спорта. Я полагаю, что это стало бы действительно решительным сигналом для нового начала».
Ранее Томас Бах сообщил о создании специальной группы, которая выработает правила участия российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане.
Напомним, накануне исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к зимним Играм в Пхёнчхане только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом. Вопрос участия российских спортсменов в Играх будет обсуждаться на олимпийском собрании, которое пройдет в Москве 12 декабря. В среду Владимир Путин заявил, что Россия не намерена объявлять бойкот Олимпийских игр в Пхёнчхане, а власти не будут препятствовать участию спортсменов в Играх в нейтральном статусе.
Комментарии